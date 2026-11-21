Le direzioni provinciali Inps di Novara e del Verbano Cusio Ossola organizzano un convegno dal titolo “Istituzioni, parti sociali e terso settore al lavoro per la piena attuazione della riforma della disabilità”, mi programma venerdì 11 dicembre dalle 9.00 nel salone dell’Arengo del Broletto di Novara.

“La riforma introdotta dal decreto legislativo n. 62 del 2024 cambia profondamente il modo in cui la persona con disabilità viene accompagnata: dalla valutazione di base al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato - spiegano gli organizzatori del convegno -. Al centro della riforma c’è la persona, con i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte. Proprio per questo riteniamo che nessun confronto su questi temi possa dirsi completo senza la voce di chi, ogni giorno, rappresenta le persone con disabilità e le loro famiglie”.