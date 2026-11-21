“Grazie per averci accolto in questo luogo di profonda spiritualità”, ha esordito il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Loris Baldassarre, intervenendo al termine della messa celebrata questa mattina nella collegiata di San Leonardo a Pallanza da monsignor Fausto Cossalter, vicario generale della diocesi di Novara, in occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

“Grazie al prefetto Matilde Pirrera, al procuratore capo Alessandro Pepè, al questore Francesca Ferraro, alla Guardia di Finanza e a tutte le autorità civili e militari presenti. Un grazie in particolare ai sindaci, a cominciare dal primo cittadino di Verbania e presidente della Provincia, Giandomenico Albertella. È bello vedervi con le fasce tricolori, testimonianza dell’attaccamento del territorio all’Arma. Noi Carabinieri del Verbano Cusio Ossola rinnoviamo la promessa fatta il giorno del giuramento”.

Al valore del giuramento prestato all’ingresso nell’Arma ha fatto riferimento, durante l’omelia, anche monsignor Cossalter: “Come Maria, il giorno della presentazione al tempio, voi avete fatto un giuramento che siete chiamati a rinnovare ogni giorno, anche quando le cose si fanno difficili. Non è facile in un momento come questo, che Papa Francesco definiva della cultura del provvisorio. Maria non conosceva il futuro, ma ha imparato passo dopo passo, come fate voi, giorno per giorno. Oggi siamo qui anche per ringraziarvi per la vostra presenza, preziosa per il nostro territorio. Ricordiamo anche i vostri compagni che non ci sono più, perché hanno perso la vita in servizio”.

Nel suo intervento, il colonnello Baldassarre ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e le forze di polizia per garantire giustizia, legalità e sicurezza ai cittadini. Ha inoltre richiamato il significato della fedeltà, racchiuso nel motto “Nei secoli fedele”, quale valore che accompagna quotidianamente l'attività dei Carabinieri, rivolgendo un pensiero commosso ai militari caduti nell'adempimento del dovere.

La ricorrenza della Virgo Fidelis è legata anche alla battaglia di Culqualber, combattuta nel 1941 in Etiopia, durante la quale i Carabinieri si distinsero per il loro sacrificio. Il 21 novembre l'Arma celebra anche la Giornata dell'Orfano, dedicata ai figli dei militari scomparsi. “Ancora oggi – ha ricordato il colonnello Baldassarre – accompagniamo queste ragazze e questi ragazzi nel loro percorso di studi”. Un impegno portato avanti attraverso l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.).

Il comandante provinciale ha inoltre evidenziato come l'attenzione verso le persone e la solidarietà all'interno dell'Arma si riflettano nel servizio quotidiano alla popolazione, soprattutto nei confronti delle fasce più fragili. Ha infine ringraziato l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'Associazione Nazionale Forestali per il loro impegno nel mantenere vivi i valori dell'istituzione anche dopo il congedo, rinnovando la promessa dei militari del Vco di continuare a operare per la sicurezza e la serenità del territorio.

La celebrazione, ospitata dal parroco don Riccardo Zaninetti, ha visto la partecipazione degli ufficiali e dei comandanti delle stazioni delle Compagnie di Verbania e Domodossola, insieme alle rappresentanze delle associazioni d'Arma. La messa è stata accompagnata all'organo dal maestro Fausto Fenice e dal coro del Conservatorio Giuseppe Verdi di Como.