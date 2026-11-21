Weekend a due facce. "Una temporanea espansione dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale favorirà - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un miglioramento del tempo con cieli ben soleggiati, e locali foschie in formazione nelle ore più fredde. Domenica, il rapido transito di una saccatura convoglierà intensi flussi umidi sudoccidentali con precipitazioni diffuse al mattino, moderate sulla fascia montana alpina e al confine con il Genovese, ma in esaurimento già nel pomeriggio; le correnti si manterranno intense al mattino sui settori alpini meridionali e, dal pomeriggio, rinforzi di foehn interesseranno nuovamente le valli nordoccidentali, fino a lunedì mattina".

SABATO 21 NOVEMBRE 2026

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito, con addensamenti sulle creste alpine fino al primo mattino; dalla sera nubi sul Piemonte sudorientale. Foschie sulle pianure orientali nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti, salvo possibili deboli nevicate residue limitate alle creste alpine di confine fino al primo mattino. Dalla tarda serata possibile nevischio sulle cime più esposte delle Alpi Marittime. Zero termico: al centro-sud in aumento sui 2600-2800 m, poi in calo in serata sui 2300-2500 m, altrove sui 2000-2200 m. Venti: fino al primo mattino ancora forti nordoccidentali in montagna con foehn fino agli sbocchi vallivi, in successiva generale attenuazione e rotazione, da ovest sulle Alpi e da sud in Appennino. In pianura deboli variabili, con locali residui rinforzi di foehn nelle notte sul Torinese.

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2026

Nuvolosità: al mattino molto nuvoloso, con schiarite in pianura nel corso del pomeriggio. Foschie e locali nebbie in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni: al mattino moderate sulle Alpi e forti sull'Appennino al confine con il Genovese, altrove deboli sparse. Nel pomeriggio esaurimento in pianura e attenuazione sui rilievi. Quota neve sui 1100 m al mattino, in successivo rialzo sui 1600-1700 m. Zero termico: in rapido calo al mattino fino a 1300-1500 m, in rialzo dalle ore centrali fino a 2000-2100 m. Venti: sudoccidentali in montagna, forti sulle Alpi e moderati sull'Appennino, in pianura deboli orientali. Dal pomeriggio in montagna rotazione da nord-ovest, con raffiche fino a molto forti sulle cime alpine più esposte, e condizioni di foehn estese fino ai fondovalle.