Finanziato dal primo all'ultimo Voucher: la Regione Piemonte ha completato il finanziamento dei Voucher Scuola per l'anno scolastico 2026/2027. Dopo aver garantito, per la prima volta, la copertura del 100% delle domande ammissibili del Voucher B (destinato all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e trasporti) con 15,5 milioni di euro, arriva un nuovo importante risultato anche per il Voucher A, riservato alle spese di iscrizione e frequenza delle scuole paritarie: con il nuovo provvedimento approvato dalla Regione vengono infatti stanziati ulteriori 1.494.050 euro, che consentono di finanziare altre 1.450 domande del Voucher A, completando così lo scorrimento della graduatoria.

Un risultato che dà seguito all'impegno assunto dalla Giunta regionale nei confronti delle famiglie rimaste inizialmente escluse dal finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili. Per l'anno scolastico 2026/2027, la Regione aveva già destinato ai Voucher Scuola oltre 20,4 milioni di euro, garantendo il finanziamento di 78.341 domande del Voucher B, circa 30.000 in più rispetto all'anno precedente. Con il nuovo stanziamento si completa anche il percorso relativo al Voucher A. I Voucher assegnati a seguito del recente scorrimento delle graduatorie saranno disponibili a partire da dicembre e rimarranno spendibili fino al 31 marzo 2027.

OLTRE 5.900 INTEGRAZIONE VOUCHER PER GLI STUDENTI CON BES E DSA

Un'attenzione particolare è stata riservata agli studenti con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento, per i quali sono stati finanziati complessivamente 5.901 integrazioni ai voucher, con un impegno economico di 552.960 euro. Nel dettaglio, attraverso il Voucher A sono stati sostenuti 489 studenti, per un importo di 199.860 euro, mentre attraverso il Voucher B i beneficiari sono 5.412, per complessivi 353.100 euro.

Un sostegno che riconosce le specifiche esigenze educative di questi studenti e contribuisce ad accompagnare le famiglie nell'affrontare le spese legate al percorso scolastico. Un'attenzione che si inserisce nell'impegno della Regione per rendere il diritto allo studio sempre più accessibile, valorizzando le capacità e le potenzialità di ciascun ragazzo.

CIRIO-CAMERONI: «IMPEGNO MANTENUTO»

«Avevamo preso un impegno con le famiglie piemontesi e con il Consiglio regionale e lo abbiamo mantenuto. Ad agosto abbiamo garantito il finanziamento di tutte le domande del Voucher B, oggi manteniamo l'impegno e garantiamo anche le risorse necessarie a finanziare tutta la graduatoria del Voucher A. Per la prima volta il Piemonte, anche con il voucher scuola, finanzia il 100 per 100 degli idonei confermando il grande lavoro che portiamo avanti per garantire il diritto allo studio dall'infanzia fino all'università» dichiarano Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e Daniela Cameroni, assessore all'Istruzione e Merito della Regione Piemonte.

«Un'attenzione particolare l'abbiamo voluta riservare agli studenti con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento - concludono Cirio e Cameroni - destinando oltre 550 mila euro a quasi 6 mila studenti con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento. Pur in assenza di un obbligo specifico, abbiamo lavorato per reperire le risorse necessarie a garantire questa maggiorazione: lo abbiamo fatto per dare un segnale concreto di attenzione per sostenere il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa in Piemonte».

VOUCHER SCUOLA, FINANZIATI 22.644.410 euro di cui:

- Voucher A: 6.559.100

- Voucher B: 15.532.350

- BES/DSA VOUCHER A: 199.860

- BES/DSA VOUCHER B: 353.100



VOUCHER SCUOLA EROGATI 83.557 di cui:

- Voucher A: 5.216

- Voucher B: 78.341