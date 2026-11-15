Pro Loco, aperto il bando della regione Piemonte per le attività del 2026

È aperto fino alle 12.00 del 4 dicembre il bando che assegna alle Pro Loco piemontesi il contributo della regione per le attività svolte nel corso dell’anno 2026. Il bando ha una dotazione di 586.000,00 euro ed eroga con la modalità “a sportello”, ossia in ordine di presentazione della domanda e fino ad esaurimento della somma stanziata, contributi pari a 1.000,00 euro ad ogni Pro Loco che presenti idonea documentazione.

Ne dà la notizia l’assessore al commercio, agricoltura, turismo, sport e post-olimpico, caccia e pesca, parchi della regione Piemonte Paolo Bongioanni, che commenta: “Sono particolarmente soddisfatto di questa iniziativa, che nasce con l'obiettivo di sostenere e incentivare i territori, valorizzando la forte vocazione turistica del Piemonte e le sue straordinarie potenzialità. La rete delle Pro Loco piemontesi è capillare: svolge un ruolo fondamentale nell’identità e nel coinvolgimento sociale in realtà anche piccole e decentrate, e con le tante sagre e manifestazioni offre un contributo straordinario alla promozione delle nostre eccellenze agroalimentari e delle tradizioni culturali e alla creazione di turismo e ricadute anche economiche sul territorio. Per questo la regione Piemonte le sostiene sia attraverso questa misura specifica per le attività, sia attraverso i contributi ai progetti di rilevanza turistica”.

Possono partecipare al bando le Pro Loco iscritte all’albo regionale o al Runts. Il contributo forfettario di 1.000,00 euro viene concesso dietro presentazione dell’istanza di finanziamento e della documentazione (fatture quietanzate) relativa alle spese sostenute nell’anno 2026 e pertinenti ai fini istituzionali e ad iniziative di promozione del territorio con un importo minimo di 2.000,00 euro. La somma viene erogata in due tranche da 500,00 euro a titolo d’anticipo e 500,00 euro a saldo.