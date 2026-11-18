Un confronto diretto con il mondo della cultura piemontese per ascoltare le esigenze dei diversi settori, raccogliere osservazioni e proposte e condividere le prospettive della programmazione regionale. Si è svolto, lunedì 16 novembre, al Piano 41 del Grattacielo della Regione Piemonte, il tavolo convocato con gli operatori e i rappresentanti del sistema culturale regionale. L’incontro è stato impostato come un momento di ascolto e approfondimento, articolato per settori, con l’obiettivo di affrontare le specificità dei diversi comparti e individuare strumenti sempre più efficaci per sostenere e valorizzare il patrimonio culturale piemontese. Il confronto ha preso avvio dalla presentazione degli indirizzi per il 2027, ultimo anno del triennio, e delle prime linee di indirizzo per il triennio 2028-2030. La programmazione culturale regionale prevede risorse complessive pari a 148,75 milioni di euro, destinate a sostenere le politiche culturali nei diversi ambiti: spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo, musei, patrimonio culturale, biblioteche, editoria, promozione della lettura e attività culturali diffuse sul territorio.

«Ho voluto questo tavolo perché considero l’ascolto una responsabilità precisa di chi amministra. La Regione Piemonte ha una visione delle politiche culturali, sostenuta da una programmazione concreta e da risorse importanti, ma ritengo fondamentale confrontarci con chi ogni giorno lavora nel mondo della cultura. Per questo ho chiesto ai rappresentanti dei diversi settori di farci pervenire un documento di sintesi che raccolga osservazioni, criticità e proposte, indicando con precisione quali scelte regionali ritengano non adeguate e per quali ragioni. Il confronto deve partire dai contenuti, perché è attraverso un dialogo serio e costruttivo che possiamo migliorare gli strumenti a disposizione del sistema culturale piemontese», ha dichiarato l’assessore Marina Chiarelli.

Tra i temi centrali, la costituzione dei distretti culturali, individuati dalla Regione Piemonte come uno degli strumenti strategici della nuova organizzazione delle politiche culturali. L’obiettivo è costruire una rete territoriale capace di facilitare l’accesso alle opportunità regionali, sostenere Comuni e Province e valorizzare il patrimonio culturale attraverso un coordinamento d’ambito che metta in relazione istituzioni, operatori e realtà culturali. Una scelta politica che punta a superare la frammentazione degli interventi e a garantire una maggiore diffusione delle risorse e delle iniziative culturali, con particolare attenzione ai territori più piccoli e alle aree meno raggiunte dai grandi circuiti culturali. Dopo la costituzione dei distretti, la Regione promuoverà un tavolo di coordinamento dedicato, al quale siederanno i manager della cultura, figure chiamate ad accompagnare i territori, favorire la collaborazione tra le diverse realtà e mettere in rete il patrimonio culturale piemontese.

«La nostra scelta politica è chiara: vogliamo mettere a disposizione dei territori le azioni, le risorse e le opportunità della Regione Piemonte. I distretti culturali rappresentano un nuovo modello di lavoro, attraverso il quale Comuni e Province potranno contare su un coordinamento capace di sostenere le progettualità e valorizzare le specificità locali. Il Piemonte possiede un patrimonio culturale straordinario, che deve poter circolare, incontrare nuovi pubblici e diventare una risorsa per ogni comunità. Vogliamo far arrivare la cultura ovunque, non soltanto nei grandi centri, perché ogni territorio deve avere la possibilità di esprimere e valorizzare la propria identità», ha sottolineato Chiarelli.

Un altro tema affrontato durante il tavolo ha riguardato il sistema dei bandi regionali, per il quale l’assessore ha indicato la volontà di avviare un percorso di semplificazione delle procedure e di revisione dei criteri di accesso ai finanziamenti. L’obiettivo è rendere gli strumenti regionali più chiari e accessibili, innalzare il livello qualitativo delle progettualità sostenute e ampliare la platea dei beneficiari, valorizzando la capacità di costruire collaborazioni e progetti di rete. La semplificazione rappresenterà uno degli indirizzi della nuova programmazione, con particolare attenzione alla necessità di accompagnare le realtà culturali nella partecipazione ai bandi e favorire una distribuzione più efficace delle opportunità.

Nel corso dell’incontro è stato richiamato anche il ruolo delle fondazioni di origine bancaria, sottolineando il rapporto di collaborazione costruito dalla Regione Piemonte con Fondazione CRT e Fondazione Compagnia di San Paolo, partner strategici nella definizione e nel sostegno delle politiche culturali regionali. Una collaborazione fondata sulla condivisione delle priorità e delle linee di intervento, che ha consentito di accompagnare le scelte regionali e rafforzare il sostegno alle istituzioni e alle realtà culturali piemontesi. In questo quadro si inserisce Rafforza Cultura, lo strumento finanziario nato dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Fondazione Compagnia di San Paolo per favorire l’accesso alla liquidità degli enti culturali beneficiari di contributi regionali, consentendo di anticipare le risorse necessarie alla realizzazione delle attività. I risultati registrati all’inizio di ottobre confermano l’efficacia dell’iniziativa: 30 enti culturali hanno aderito allo strumento, per un totale di 38 finanziamenti concessi da Intesa Sanpaolo e assistiti dal fondo di garanzia della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Complessivamente sono stati anticipati oltre 1,6 milioni di euro di contributi assegnati dalla Regione Piemonte. Un dato particolarmente significativo riguarda l’accessibilità dello strumento anche alle realtà di dimensioni più contenute: 20 finanziamenti sono inferiori a 30 mila euro e 31 inferiori a 60 mila euro. Rafforza Cultura ha inoltre consentito di anticipare 1,5 milioni di euro per garantire la continuità dei cantieri dell’ex Galoppatoio Lamarmora del Centro Conservazione Restauro di Venaria, contribuendo alla prosecuzione di un intervento strategico per il patrimonio culturale piemontese. Lo strumento, attualmente previsto in scadenza il 31 dicembre 2026, è già al centro di un percorso congiunto avviato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e da Intesa Sanpaolo finalizzato al suo rinnovo, nella prospettiva di dare continuità a un modello di sostegno concreto al sistema culturale regionale.

«Con Fondazione CRT e Fondazione Compagnia di San Paolo abbiamo costruito un rapporto di collaborazione fondato su obiettivi condivisi e su una visione comune dello sviluppo culturale del Piemonte. I risultati di Rafforza Cultura dimostrano quanto sia importante affiancare ai contributi pubblici strumenti finanziari capaci di rispondere alle esigenze concrete degli operatori. Anticipare le risorse significa permettere agli enti di programmare, lavorare e realizzare i propri progetti con maggiore continuità. È particolarmente significativo che questo strumento stia raggiungendo anche le realtà più piccole, perché la nostra priorità è costruire un sistema culturale solido e accessibile in tutto il territorio regionale. Fare sistema significa trasformare la collaborazione tra istituzioni, fondazioni e sistema bancario in opportunità concrete per chi produce cultura», ha evidenziato l’assessore Marina Chiarelli.

Tra gli indirizzi illustrati durante il tavolo anche la volontà di rafforzare il coordinamento della comunicazione e della promozione degli enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte. L’obiettivo è costruire una strategia di comunicazione più integrata, capace di valorizzare le specificità delle singole istituzioni e, allo stesso tempo, promuovere in maniera coordinata il patrimonio culturale regionale. Una maggiore condivisione dei calendari, delle iniziative e degli strumenti di comunicazione potrà favorire la circolazione dei pubblici, rafforzare la visibilità delle attività e rendere più riconoscibile l’offerta culturale del Piemonte nel suo complesso.

Il confronto ha rappresentato anche l’occasione per delineare le prospettive oltre il 2027, anno nel quale la Regione Piemonte intende avviare una nuova fase delle politiche culturali, attraverso una programmazione orientata alla continuità degli interventi e al rafforzamento delle risorse strutturali nella prospettiva della definizione della nuova programmazione europea 2028-2034. L’obiettivo è costruire un sistema di sostegno più stabile, capace di accompagnare nel tempo le progettualità culturali, valorizzare il lavoro degli operatori e rafforzare il legame tra cultura e sviluppo dei territori. I contributi che saranno raccolti dai diversi settori attraverso i documenti di sintesi richiesti dall’assessore costituiranno una base di confronto per approfondire le criticità segnalate e valutare possibili miglioramenti degli strumenti regionali.

«Questo incontro rappresenta l’inizio di un metodo di lavoro che vogliamo portare avanti. Ascoltare significa conoscere le difficoltà, valutare le proposte e assumersi la responsabilità delle scelte. La Regione Piemonte continuerà a investire nella cultura con una visione precisa: rendere il nostro patrimonio sempre più accessibile, sostenere chi produce cultura e costruire una rete territoriale capace di raggiungere ogni comunità. Il 2027 dovrà segnare una nuova fase, con strumenti più semplici, una programmazione strutturale e una maggiore capacità di fare sistema. La cultura deve poter circolare in tutto il Piemonte, perché ogni territorio possiede un patrimonio e un’identità che meritano di essere valorizzati», ha concluso Chiarelli.