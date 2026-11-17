La regione Piemonte dà attuazione alla misura per il potenziamento delle infrastrutture digitali nei territori montani, approvando lo schema di Memorandum d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). L’iniziativa nasce per colmare le carenze di copertura mobile nelle aree in cui gli investimenti di mercato non garantiscono un servizio adeguato.

Per il Piemonte è un intervento inedito: la regione promuove e governa la realizzazione di infrastrutture pubbliche nelle aree montane non sufficientemente servite. La misura prevede un investimento iniziale di 2 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit); con un successivo stanziamento regionale, la dotazione complessiva salirà a 4 milioni.

"Rispondiamo a un’esigenza concreta espressa dai territori e introduciamo uno strumento unico per il Piemonte — dichiarano il presidente della regione Alberto Cirio e l’assessore alla montagna Marco Gallo —. La connettività è fondamentale per la qualità della vita, per l’accesso ai servizi, per le attività economiche e per la sicurezza di chi vive e frequenta la montagna. Con il Memorandum con il Mimit la regione assume un ruolo attivo: individua le aree prioritarie e promuove le infrastrutture necessarie dove il mercato non riesce a garantire una copertura adeguata”.

Il memorandum, della durata di cinque anni, stabilisce obiettivi e modalità della collaborazione tra regione e ministero. Alla sua sottoscrizione seguiranno una o più convenzioni attuative con il Mimit e Infratel Italia, società in house del Ministero, che definiranno le attività di pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi.

Il programma potrà comprendere nuove strutture per le stazioni radio base 5G e, dove sostenibile, i collegamenti necessari a garantirne il funzionamento. Le infrastrutture realizzate resteranno di proprietà della Regione Piemonte e saranno messe a disposizione degli operatori di telefonia mobile e degli operatori FWA.

La regione raccoglierà le manifestazioni di interesse delle Unioni montane. Con il supporto di Infratel, valuterà le aree sulla base delle mappature della copertura e dei piani degli operatori, considerando anche la popolazione residente, i flussi turistici ed escursionistici, la disponibilità di siti idonei e la possibilità di ottenere le autorizzazioni necessarie.

L’intervento punta così a superare carenze infrastrutturali che incidono sulla vita delle comunità montane e a creare condizioni migliori per la continuità dei servizi, lo sviluppo delle attività locali e la sicurezza di residenti, escursionisti e turisti.