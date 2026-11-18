“Il Difensore civico regionale è gratuito e accessibile da chiunque”. Così ha affermato l’avvocato Paola Baldovino, che svolge tale ruolo in Piemonte, nel corso dell’incontro, “Gli organi di garanzia statutaria nelle Regioni: il caso dei Difensori civici”, che si è tenuto nella Biblioteca del Consiglio regionale, “Umberto Eco”.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito del corso di Diritto costituzionale regionale del prof. Giovanni Boggero che ha coordinato l’incontro, è stata aperta dall’intervento di Maria Chiara Siclari, dottoressa di ricerca in diritto amministrativo dell’Università di Ferrara.

Dopo che Siclari ha tratteggiato in generale le varie sfaccettature giuridiche del tema, Baldovino ha sottolineato l’importanza che ha questo istituto per consentire di tutelare direttamente le persone rispetto ai casi di cattiva amministrazione pur rilevando che “sarebbe utile ampliarne la conoscibilità tra i cittadini. Questo perché il Difensore civico regionale è gratuito e accessibile da chiunque e senza particolari formalismi. Essendo un istituto di prossimità, contribuisce a completare il sistema di garanzia, per una società più equa e inclusiva”.

Il Difensore civico su istanza degli utenti dei servizi regionali e della sanità, si occupa di segnalare eventuali disservizi anche prospettandone la possibile soluzione.