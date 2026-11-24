Proseguono gli appuntamenti con “Live in Oste”, la rassegna di concerti dal vivo in programma presso l’Osteria di via Briona a Domodossola in collaborazoine con l’associazione Logga del Leopardo. Venerdì 27 novembre dalle 22.00 in scena i Pat and the Pissers, band di Indianapolis che arriva a Domodossola dopo un tour europeo che ha toccato Germania, Belgio, Francia, Spagna e Austria e proseguirà poi in Italia tra Roma, Parma e Firenze.

I Pat and the Pissers si sono guadagnati notevole attenzione nel circuito rock and roll del midwest degli Stati Uniti, grazie ai loro concerti energici e ad alta energia. A marzo 2025 hanno pubblicato il loro terzo album, intitolato "How It's Done". La band attinge alle proprie radici punk e rock — tra cui l'hardcore della California del Sud dei Bad Brains, Circle Jerks e The Saints — unendo un cantato aggressivo, quasi parlato, e pesanti breakdown a riff incisivi e aperture melodiche.