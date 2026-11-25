Nell’ambito della nuova edizione del Torino Film Industry, la Fondazione Piemonte dal Vivo rinnova il proprio impegno sul fronte dell'innovazione attraverso onLive , la traiettoria strategica interamente dedicata al dialogo tra le performing arts e la dimensione digitale. L'iniziativa, in programma il 28 e 29 novembre, si conferma un punto di riferimento fondamentale per osservare da vicino l'evoluzione delle arti sceniche del domani, analizzandone i mutamenti artistici, produttivi, organizzativi ed economici promossi dall'adozione delle nuove tecnologie. L'edizione 2026 propone una riflessione ad ampio raggio sui linguaggi contemporanei, presentando una importante novità, con la nascita di “onLive osserva”, e proseguendo il campo di indagine già avviato in passato sui temi della video-danza in collaborazione con COORPI e dell’accessibilità, traiettoria fondante delle attività di Piemonte dal Vivo.

Siamo felici di rinnovare la collaborazione con il Torino Film Industry, un contesto che rappresenta per noi il luogo ideale in cui esplorare i confini sempre più permeabili tra cinema, audiovisivo e spettacolo dal vivo – dichiara Manuela Lamberti, Presidente di Fondazione Piemonte dal Vivo. È proprio nell'incontro e nell'ibridazione tra linguaggi differenti che nascono nuove possibilità espressive e nuovi modi di immaginare la relazione con il pubblico. Le traiettorie che attraversano questa edizione di onLive raccontano una visione che guida il lavoro della Fondazione: guardare all'innovazione non soltanto come a una trasformazione tecnologica, ma come a un'opportunità di crescita culturale e sociale.

Domenica 29 novembre alle ore 15:45, al Circolo dei lettori di Torino, viene presentato ufficialmente onLive osserva, un Istituto che intende contribuire alla costruzione di una nuova consapevolezza critica intorno allo spettacolo digitale dal vivo, individuandone le tendenze emergenti, le opportunità e le prospettive di sviluppo. Un nuovo programma condiviso tra Fondazione Piemonte dal Vivo, Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - IRES Piemonte e Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM con il suo Centro di ricerca Dedalus | New Media and Digital Culture Research Center.

La nascita di onLive osserva – prosegue Manuela Lamberti - rappresenta un momento decisivo per lo spettacolo dal vivo, frutto di una preziosa occasione di collaborazione tra tre enti, per fare sistema e coniugare poetiche artistiche e nuove tecnologie. Siamo di fronte a un cambio di paradigma radicale: i linguaggi digitali non sostituiscono la dimensione rituale della scena dal vivo, ma la potenziano. Il nostro obiettivo è dare voce a un comparto innovativo che rappresenta il futuro, scegliendo di non leggere la tecnologia come un funesto demiurgo, bensì come un’autentica ed evoluta espressione dell’uomo.

Nato per superare i tradizionali confini tra cinema, audiovisivo e arti performative, l'istituto analizzerà l'impatto dell'intelligenza artificiale, delle realtà estese e delle performance immersive in un ecosistema espressivo in continua evoluzione.

La tecnologia diventa una possibilità di avvicinamento anche a nuovi pubblici – conclude Lamberti - per la costruzione di nuove comunità e l'allargamento della cultura in spazi diversi da quelli comunemente intesi. Grazie alla tecnologia lo spettacolo dal vivo può arrivare in spazi inaccessibili, a persone che non possono recarsi in un luogo fisico. Queste potenzialità generano nuovi prodotti e formati, abbattono lo spazio fisico e diventano altro. Questo "altro" è un qualcosa da "osservare", da perimetrare e da portare all'attenzione delle istituzioni per costruire nuove policy e modelli culturali di fruizione.

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