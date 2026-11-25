Il Civico Museo Archeologico con il gruppo archeologico di Mergozzo chiude la stagione culturale 2026 con un incontro in programma sabato 28 novembre alle 15.30 all’Antica Latteria di Mergozzo. Sarà l’occasione per la presentazione degli atti del convegno, organizzato nel 2024 per il ventennale del musei, sul tema “Non omnis moriar. Novità da scavi e studi di contesti funerari della Cisalpina”.

La ricca raccolta di studi, curata da Elena Poletti ed Elisa Lanza, racchiude 27 contributi, corredati da oltre 350 immagini, ad opera di una sessantina di studiosi che rendono conto delle novità archeologiche da Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria, presentate come omaggio ai vent’anni del Civico Museo Archeologico di Mergozzo, nel convegno organizzato con la collaborazione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Il titolo “Non omnis moriar” fa riferimento alla citazione oraziana (Odi, III, 30, 6) e allude alla sopravvivenza della memoria del defunto attraverso la documentazione storica e archeologica fornita dai contesti sepolcrali. Con questa tematica si è inteso valorizzare il consistente patrimonio relativo ai corredi funerari esposti presso il Mu.Me. Museo Archeologico di Mergozzo, che abbracciano un arco cronologico dall’età del Ferro al periodo romano e tardoantico, e al contempo aprire un confronto sulle novità emerse negli ultimi vent’anni, sia grazie a nuovi scavi e scoperte, sia attraverso lo studio aggiornato di materiali rinvenuti in passato.

La presentazione sarà condotta a tre voci, seguendo la tripartizione del volume. Lucia Mordeglia, archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, illustra la sezione “L’età del Ferro: necropoli e riti funerari”; Giuseppina Spagnolo, già funzionaria della Soprintendenza, tratta “L’età romana: necropoli e riti funerari”; Maurizio Castoldi, funzionario archeologo referente per il Vco della Soprintendenza, presenta “Riti e corredi: approfondimenti”.