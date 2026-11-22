Cultura: per un piemontese su due è un lusso, tra biglietti e spostamenti

"È una cultura in salute quella piemontese, anzi, la media della partecipazione della popolazione è al di sopra della media nazionale dell'Europa del Nord": così Alessandro Sciretti, presidente di Ires Piemonte, sullo stato dell'arte delle attività culturali.

Dallo studio condotto sul 2025 e primi mesi del 2026, emerge come siano stati quasi 10 milioni di visitatori nei musei. "La differenza è territoriale. Nell'area metropolitana c'è maggior facilità di accesso alla cultura, nelle province c'è bisogno di maggior supporto" spiega Sciretti.

Costi elevati

Il 52% della popolazione poi concorda su un dato: la cultura costa e tanto. Stando all'osservatorio di Ires infatti i piemontesi ritengono troppo elevati i costi dei biglietti, cui si sommano quelli per il trasporto e orari poco compatibili. Altra differenza osservata riguarda il background dei fruitori. "Chi ha background migratorio predilige un'attività dal vivo e meno lettura".

Le imprese

Ad oggi ci sono su tutto il territorio quasi 23 mila imprese culturali e creative. Tra i settori trainanti, emerge quello del gaming, prediletto soprattutto dalla fascia più giovane, che vede nella provincia di Alessandria un centro per le imprese, mentre continua a faticare quello degli spettacoli del vivo: bene i teatri, che vedono un pubblico in aumento del 32% rispetto al 2019, ma arrancano le sale cinema, che registrano al contrario registra un calo del 33% di spettatori.

Problema ricorrente per quanto riguarda le imprese è quello del passaggio passaggio generazionale: "C'è necessità di garantire continuità a imprese a storiche che hanno bisogno di passare la mano" conclude Sciretti.

L'impegno della Regione

Maggiore coordinamento e rete sono le linee guida per il 2027 della Regione Piemonte che l'anno scorso ha investito 74,6 milioni per la cultura. Linee guida che si traducono in due progetti l'uno funzionale rispetto all'altro: da un lato il tavolo di coordinamento tra le Fondazioni a partecipazione regionale, dall'altro l'istituzione di Distretti della cultura territoriali a partire dal 2027.

"Stiamo lavorando a un nuovo programma triennale della cultura - spiega l'assessore Marina Chiarelli - Un programma che vede tutti i soggetti allo stesso tavolo, dalle partecipate, come Circolo dei lettori e Castello di Rivoli, agli enti locali più piccoli".

I direttori delle fondazioni in questo senso metterebbero a disposizione le loro professionalità dialogando con un manager scelto dai Distretti della cultura, composti da unioni di piccoli comuni. "Non ci sono risorse in più o in meno, ma vogliamo guardare ai luoghi della cultura con particolare attenzione a quelli nei piccoli comuni. Ci concentreremo sui monumenti storici delle piazze, ma anche sulle rievocazioni storiche e gli eventi locali. Questo perché sono manifestazioni e luoghi minori, ma che hanno grande impatto sui cittadini".

Modello stile Film Commission

Un modello su quello della Film Commission Torino Piemonte per avere un tavolo in cui sono presenti tutti i protagonisti del settore.

Per quanto riguarda le connessioni tra territori l'assessore resta dell'idea che "nel momento in cui creo flusso, metto a disposizione gli strumenti per fruire di una manifestazione, le persone si spostano volentieri. Per fortuna la nostra Regione in poco tempo ti permette di raggiungere con vari mezzi tutti i territori".