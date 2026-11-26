Un’ambulanza e quattro operatori della Croce Rossa per accrescere la sicurezza del mercato del sabato. È questo l’obiettivo del progetto “Mercato più sicuro” promosso dal comune di Domodossola insieme al comitato cittadino della Croce Rossa, presentato ieri sera in municipio. Il sindaco Lucio Pizzi e il presidente del comitato Jonathan Zaccaria hanno infatti firmato il protocollo d’intesa con il quale viene disciplinata l’attività di assistenza sanitaria. Presenti alla firma anche l’assessore al commercio Gianluca Iervasi e i rappresentanti degli uffici comunali e degli operatori del mercato, che hanno svolto un importante ruolo nella definizione dell’accordo.

“La firma di questo protocollo - ha sottolineato l’assessore Iervasi - è l’esito di un percorso che ha visto un’importante interlocuzione tra la Croce Rossa e il comune di Domodossola. Il nostro mercato ha già un safety plan già attivo e funzionante, ma abbiamo accolto le segnalazioni giunte dai cittadini, dai social e dalla minoranza, che ringrazio. Il mercato del sabato sta raggiungendo numeri sempre più alti di visitatori, pari a quello di grandi eventi, e si rende quindi necessario aumentarne la sicurezza. Gli operatori della Croce Rossa saranno presenti, per il momento, per 15 sabati suddivisi tra dicembre, maggio, giugno e luglio, individuati come i periodi di maggiore affluenza. Al termine di questo progetto pilota, valuteremo se continuare e rendere il servizio continuativo”.

“Per assicurare un intervento più efficiente possibile - ha spiegato il presidente della Croce Rossa di Domodossola Jonathan Zaccaria - avremo a disposizione un’ambulanza con una squadra di due operatori posizionata in via Verdi, mentre altri due operatori si sposteranno a piedi per poter raggiungere più velocemente anche quelle vie in cui l’accesso diretto ai mezzi non è al momento consentito. Ovviamente, speriamo che il nostro intervento non si renda mai necessario”.