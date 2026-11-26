“Con il progetto “Una famiglia, una casa” vogliamo dare una risposta concreta a una delle difficoltà più grandi per le giovani generazioni: trovare una casa a condizioni accessibili e poter così costruire una famiglia e avere dei bambini, guardando al futuro con maggiore serenità. La regione Piemonte è la prima regione in Italia a mettere in campo un programma da 36 milioni di euro di risorse Fesr per ristrutturare 1.000 alloggi di edilizia pubblica e destinarli alle giovani coppie e alle famiglie under 35, con un canone fisso di 100 euro al mese”. Ad annunciare i dettagli della nuova misura per le famiglie, contenuta nel disegno di legge approvato questa mattina dalla giunta regionale e che ora andrà all’esame del consiglio, sono stati oggi in conferenza stampa il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e il vicepresidente Maurizio Marrone, illustrandone dettagli e tempistiche.

“Vogliamo creare le condizioni concrete perché chi desidera mettere su famiglia in Piemonte possa farlo, senza essere frenato dal costo di un affitto o dall’impossibilità di trovare un’abitazione - proseguono Cirio e Marrone -. Per questo recuperiamo patrimonio pubblico oggi inutilizzabile o da riqualificare, trasformandolo in nuove opportunità abitative. È una politica che tiene insieme il diritto alla casa, il sostegno alla famiglia e alla natalità e la rigenerazione del patrimonio di edilizia sociale in un modo mai visto prima”.

La misura si rivolgerà alle famiglie under 35, sposate, unite civilmente o conviventi di fatto, residenti in Piemonte e con un Isee di almeno 15.000 euro e che quindi non riesce ad accedere alle graduatorie ordinarie dell’edilizia popolare pubblicare. Gli alloggi saranno assegnati attraverso graduatorie gestite dalle Atc, tenendo conto delle esigenze dei nuclei familiari, con alloggi di varie dimensioni e conformazioni. L’avvio dei primi bandi è previsto all’inizio del 2027. È previsto un punteggio aggiuntivo per le famiglie con bambini piccoli, per quelle con persone con disabilità e per i figli di appartenenti alle forze dell’ordine o di operatori sanitari caduti sul lavoro. Il canone è fisso: 100 euro al mese per dieci anni oppure fino al raggiungimento della maggiore età dei figli.

“Con questa iniziativa – concludono Cirio e Marrone – la regione Piemonte compie una scelta precisa: la casa e la famiglia diventano il cuore delle politiche pubbliche. Perché una famiglia che nasce e cresce ha bisogno prima di tutto di una casa in cui mettere radici. E noi vogliamo che il Piemonte sia una terra in cui questo sogno continui ad essere possibile”.