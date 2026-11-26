Un importante riconoscimento per la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo del turismo sostenibile nel territorio. Il progetto "InterValli di cultura", promosso dall'associazione Sportway insieme a una rete di 12 enti partner, è ufficialmente tra i vincitori del bando per la valorizzazione culturale dei territori e per il turismo sostenibile promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'Obiettivo Cultura della Missione Creare Attrattività della Fondazione, che ha selezionato 12 progetti in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, assegnando risorse complessive per oltre 1,9 milioni di euro volte a sostenere percorsi di sviluppo locale a forte impatto sistemico.

"InterValli di cultura" si prefigge la tutela e la riscoperta delle identità culturali dei territori di Vogogna e Ornavasso, Macugnaga, Alagna e Carcoforo (Valsesia) Gressoney e Issime (Valle del Lys), coniugandole con la promozione di un turismo consapevole, generando così valore e nuovo protagonismo per le comunità locali. Grazie al contributo assegnato di 180.000 euro, il partenariato potrà avviare una programmazione pluriennale orientata all'innovazione sociale, alla rigenerazione territoriale e alla fruizione sostenibile dei luoghi.

“Pur ciascuna con la propria storia e specificità, oltre ad essere contigue dal punto di vista geografico, queste valli hanno identità culturali e un patrimonio immateriale comune da valorizzare. Siamo estremamente orgogliosi di poterlo fare con questo progetto costruito gomito a gomito con i nostri partner – dichiara Alex Chichi, presidente di Sportway –. "InterValli di cultura" vuole essere uno spazio di connessione tra le bellezze del territorio, le comunità che lo abitano e i visitatori, puntando su un turismo che sia leva di crescita e coesione sociale. Ringraziamo la Fondazione Compagnia di San Paolo per la fiducia e il sostegno”.

I partner primari del progetto sono: Associazione Walser Augusta, ente di gestione delle Aree Protette Valle Sesia, comune di Vogogna, Pro Loco Carcoforo; i partner secondari sono Abbonamenti Musei Piemonte, Università del Piemonte Orientale, Distretto turistico dei laghi, comune di Ornavasso, comune di Fobello, comune di Carcoforo, Unione Walser Alagnese, Istituto Beltrami di Omegna.