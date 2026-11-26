Un viaggio nella tradizione tessile della Valle Cannobina, tra storia, artigianato e design contemporaneo. Venerdì 27 novembre alle 15.30 Palazzo San Francesco, a Domodossola, ospiterà la conferenza "Il filet ieri e domani", dedicata alla riscoperta di un'antica tecnica di lavorazione e alle sue possibili interpretazioni moderne.

Protagonista dell'incontro sarà Elisa Generelli, laureata all'Accademia di Belle Arti di Brera, che presenterà la propria tesi dedicata al filet modano, una particolare trina utilizzata nella realizzazione degli scialletti tradizionali della Valle Cannobina.

Durante la conferenza saranno ripercorse le origini e le caratteristiche di questa lavorazione, nata nel mondo dei pescatori e successivamente entrata a far parte delle tradizioni artigianali locali. L'intervento approfondirà anche il rapporto tra passato e presente, mostrando come una tecnica tramandata nel tempo possa trovare nuove applicazioni attraverso il linguaggio del design contemporaneo, conservando la propria identità.

Accanto a Generelli interverrà Rosa Patritti, custode della memoria folkloristica della Valle Cannobina, che ha accompagnato la giovane ricercatrice nello studio e nella scoperta del filet. La sua partecipazione offrirà una testimonianza del passaggio di conoscenze e tradizioni tra generazioni.

L'appuntamento si svolgerà negli spazi di Palazzo San Francesco che ospitano la mostra "Ornamenta. Tesori di eleganza e d'identità in val d'Ossola" e rientra nelle iniziative legate alla Giornata Nazionale degli Abiti Storici, promossa dal Ministero del Turismo. L'ingresso costa 5 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.museicivicidomodossola.it, telefonare al numero 338 5029591 oppure scrivere a info@museicivicidomodossola.it.