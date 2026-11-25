La musica come occasione di riflessione e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Mercoledì 25 novembre, alle 20.30, l'auditorium della scuola media Floreanini di Domodossola ospiterà il concerto "Casa di pace e non cortile di guerra", organizzato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La serata vedrà la partecipazione di tre formazioni corali del territorio, riunite per condividere attraverso il canto un messaggio di pace e di contrasto alla violenza.

A esibirsi saranno il Coro Iris di Domodossola, diretto da Barbara Faustini e accompagnato al pianoforte da Federica Zoppis, il Coro Light Voice di Domodossola, diretto da Delfina Morellini, e il Coro Valgarina di Montecrestese, diretto da Elisa Cogliandro.