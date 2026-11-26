L’istituto di istruzione superiore Marconi Galletti Einaudi di Domodossola organizza per venerdì 27 novembre alle 17.00, nella sede di via Oliva 15 un incontro con le famiglie degli studenti di terza media, in preparazione degli open day che si terranno sabato 12 dicembre e sabato 16 gennaio. Il tema dell’incontro è: “Nuovi percorsi, un futuro da costruire. La riforma degli istituti tecnici, i nuovi licei e le opportunità di formazione tra cultura, tecnologia e mondo del lavoro.”

Il programma prevede innanzitutto la presentazione della scuola e dei suoi percorsi formativi, poi una serie di incontri con ex allievi e professionisti in vari settori del mondo del lavoro. nformazioni ulteriori si possono avere scrivendo una mail a segreteria@marconigalletti.it oppure consultando il sito www.marconigalletti.it