Dicembre si avvicina e con lui anche i preparativi per le festività natalizie. La città di Domodossola è già al lavoro con l’installazione delle luminarie e del grande albero di Natale: quest’ultimo ha fatto il suo ritorno in piazza Mercato, dove è stato posizionato in questi giorni. L’albero, che illuminerà il “salotto della città”, è infatti stato riposizionato nella sua tradizionale ubicazione, dopo il trasferimento dello scorso anno in largo Madonna della Neve a causa dei lavori per il teatro Galletti che ne impedivano l’ingresso in piazza.

In attesa dell’accensione dell’albero e delle luminarie, Domodossola si prepara anche ad uno degli eventi più attesi dell’anno, i Mercatini di Natale, che animeranno le vie del centro città il 12 e 13 dicembre.