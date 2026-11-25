Giovedì 19 novembre presso l'Hotel Corona si è tenuta la consueta Conviviale mensile del Kiwanis Club di Domodossola. Alla serata, dedicata alla prevenzione, alla sensibilizzazione, alla cardioprotezione ed ai defibrillatori di ultima generazione, sono intervenuti graditi ospiti, Salvatore Ranieri referente di VCO Defibrillatori, da anni impegnato nella diffusione della cultura della cardioprotezione e l'istruttrice Maria Tetro. L'evento, ha registrato la partecipazione di circa 50 persone.

Nel corso della serata, Salvatore Ranieri ha presentato le nuove tecnologie dei defibrillatori di ultima generazione, illustrandone il funzionamento, le caratteristiche e soprattutto la semplicità di utilizzo anche da parte di persone senza una formazione sanitaria specifica.

Un messaggio importante ha accompagnato tutta la presentazione: il defibrillatore non è uno strumento pericoloso, ma un dispositivo salvavita, intuitivo e progettato per essere utilizzato anche dai cittadini comuni in caso di emergenza.

L'obiettivo è superare paure e pregiudizi, rendendo sempre più persone consapevoli che intervenire tempestivamente durante un arresto cardiaco può fare la differenza tra la vita e la morte. A conclusione della serata, che ha visto la partecipazione di circa 50 persone tra soci ed ospiti, Ranieri ha rivolto un sentito ringraziamento alla Presidente del Kiwanis Club Domodossola, Notaio Angela Auciello. La nutrita partecipazione alla serata, ha sottolineato Ranieri, rappresenta un segnale significativo e dimostra quanto sia importante continuare a investire nell'informazione, nella formazione e nella diffusione dei dispositivi salvavita. La cardioprotezione non è soltanto una questione di tecnologia, ma soprattutto di cultura, responsabilità e solidarietà. Perché salvare una vita può essere alla portata di tutti.