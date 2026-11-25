Riceviamo e pubblichiamo una nuova testimonianza in merito ad uno dei temi più discussi della sanità pubblica nel Vco: l’assenza di un presidio pediatrico attivo 24 ore su 24 al pronto soccorso dell’ospedale San Biagio di Domodossola. La segnalazione arriva da una giovane famiglia ossolana. Di seguito la loro lettera.

“Scriviamo come genitori di una bambina di meno di due anni, residenti nel territorio ossolano, per denunciare una situazione ormai insostenibile e chiedere con forza il ripristino di un presidio pediatrico presso l'ospedale San Biagio di Domodossola.

Fino allo scorso anno, in caso di malessere notturno improvviso, sapevamo di poter contare su un pediatra di turno a pochi minuti da casa. Oggi questa sicurezza è scomparsa: per qualsiasi emergenza siamo costretti a metterci in macchina e percorrere circa 40 chilometri fino al pronto soccorso di Verbania. Un viaggio che richiede circa 40 minuti, traffico permettendo: un'eternità quando si ha in braccio un bambino piccolo che sta male.

A questa grave mancanza ospedaliera si aggiunge la paralisi dell'assistenza sul territorio. Da diverse settimane, e almeno fino a dicembre, la pediatra di libera scelta di nostra figlia è assente. L'unica alternativa messa a disposizione dall'Asl è uno specializzando presente soltanto un venerdì pomeriggio ogni due settimane, compatibilmente con i suoi impegni. Nel periodo dell'anno più critico per i malanni stagionali, lasciare i bambini senza un punto di riferimento costante è inaccettabile.

Di fronte a questo vuoto, noi famiglie non abbiamo scelta: per far visitare i nostri figli siamo costretti a rivolgerci alla sanità privata, sborsando 100 euro a visita. Come cittadini che pagano regolarmente tasse elevatissime anche per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale, ci chiediamo dove sia finito il diritto alle cure. Perché dobbiamo pagare due volte per un servizio essenziale che dovrebbe essere garantito?

Non chiediamo privilegi, ma il minimo per vivere e crescere i nostri figli in sicurezza in questo territorio: un pediatra presente in ospedale a Domodossola e una copertura territoriale degna di un Paese civile. Se viene meno persino la tutela della salute dei più piccoli, cosa ci resta? Vi ringrazio per l'attenzione e per lo spazio che vorrete concedere a questo appello, che siamo certi rispecchi il disagio di tantissime altre famiglie ossolane.

Cordiali saluti,

Martina Paini e Diego Manuel Pirone