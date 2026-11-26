“Oggi in aula l’assessore Riboldi non ha informato su nulla. Anziché rispondere nel merito ai rilievi pesantissimi della Ragioneria Generale dello Stato e dei Ministeri, ha preferito rifugiarsi nella solita propaganda, tirando in ballo ancora una volta la giunta Chiamparino dopo sette anni di governo del centrodestra”. È duro il commento della presidente del gruppo Pd in consiglio regionale Gianna Pentenero e dei consiglieri regionali del Partito Democratico Domenico Rossi e Daniele Valle, a margine dell’informativa dell’assessore alla sanità sulla situazione economico-finanziaria e organizzativa del servizio sanitario regionale.

“Nelle ultime settimane abbiamo visto Riboldi impegnato in qualsiasi attività tranne che nella gestione della sanità piemontese – attaccano Pentenero, Rossi e Valle –. Lo abbiamo visto fare volantinaggio, cimentarsi con la legge elettorale, presenziare all'inaugurazione della stagione sciistica della Via Lattea, partecipare a riunioni sugli impianti di risalita, occuparsi di riforme istituzionali e persino improvvisarsi social media manager dei consiglieri di opposizione, sempre prodigo di consigli e correzioni. La domanda sorge spontanea: quando troverà finalmente il tempo di occuparsi della salute dei piemontesi?”.

Al centro dell'attacco dell'opposizione c'è l'assenza di risposte sui numeri reali dei conti sanitari. "Il Piemonte ha chiuso il 2025 con un disavanzo sanitario di 221,788 milioni di euro: un deficit che continua a crescere del 40% all'anno ed è raddoppiato in due anni, nonostante gli stanziamenti statali siano aumentati e la qualità dei servizi sia peggiorata – proseguono i tre esponenti dem –. Riboldi non ha spiegato come intenda fermare questa emorragia per evitare di sfondare la soglia del 5% entro due anni, né ha risposto alle gravi critiche sul tema delle carenze gestionali sollevate dai ministeri. Com'è possibile che non avessero una previsione di chiusura, nonostante i dati della terza trimestrale fossero già disponibili e confrontabili? E soprattutto: perché hanno tenuto segreto il rischio di commissariamento, emerso solo grazie alle rivelazioni della stampa?”.

Netta anche la replica sulle affermazioni dell'assessore relative al personale sanitario e ai confronti con il passato: “È patetico che, dopo sette anni ininterrotti di governo di centrodestra, Riboldi si aggrappi ancora alla giunta Chiamparino diffondendo dati non veritieri. Allora il Piemonte era soggetto a un piano di rientro ereditato proprio dalla pessima gestione della destra di Cota, eppure quella giunta riuscì comunque a chiudere con un saldo positivo sulle assunzioni a tempo indeterminato. Oggi invece l'assessore ci propina una minestra di dati non certificati da nessuno. Se davvero tutto è sotto controllo, perché hanno bloccato tutte le assunzioni e perché i servizi continuano a peggiorare? Su questo silenzio assoluto. Ribadiamo la nostra richiesta: serve subito un certificatore esterno, oppure ci facciano entrare nell'Osservatorio regionale sul personale per verificare i numeri reali”.

Pentenero, Rossi e Valle attaccano, infine, la narrazione della giunta sugli investimenti e la programmazione territoriale: “Sul riordino della rete ospedaliera siamo all'immobilismo totale. La delibera 1-600 nacque durante un commissariamento avviato dal centrodestra; lo scorso dicembre abbiamo approvato nel Piano socio-sanitario regionale la scadenza di luglio 2026 per la revisione. Oggi, dopo otto anni di governo e a quattro mesi da una scadenza che si erano dati da soli, siamo ancora fermi al palo. Allo stesso modo, fa sorridere sentir rivendicare le Case della Comunità finanziate con il Pnrr: risorse europee che Fratelli d'Italia non ha mai votato e ha sempre osteggiato”.

«L'assessore chiede quale sia l'alternativa? – concludono Pentenero, Rossi e Valle –. La prima è mandare a casa il Governo Meloni, che sta definanziando il Sistema Sanitario Nazionale come ormai denunciano apertamente anche i presidenti delle regioni governate dal centrodestra. La seconda è che Riboldi inizi finalmente a fare l'assessore alla sanità, dicendo la verità ai piemontesi”.