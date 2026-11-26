“Ancora una volta gli annunci, poi per i fatti chissà. “Una famiglia una casa” è l’ennesima iniziativa spot che la giunta Cirio vuole vendere come rivoluzionaria prima ancora di averla realizzata. Il disegno di legge è stato approvato in giunta, ma dovrà ancora passare in Consiglio regionale. I bandi arriveranno a inizio 2027, le prime assegnazioni forse a metà dell'anno prossimo”. L’attacco arriva dal Movimento 5 Stelle, in particolare dai rappresentanti in consiglio regionale Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio.

“Ma il problema non sono solo le tempistiche – proseguono i pentastellati -. Siamo di fronte alla solita norma che crea un canale parallelo, con requisiti e priorità decisi dalla giunta, mentre migliaia di famiglie aspettano da anni una casa popolare, in attesa secondo criteri che dovrebbero valere per tutti. Gli alloggi pubblici sono pochi e non possono essere assegnati con corsie preferenziali costruite per rispondere alle esigenze propagandistiche di Cirio e Marrone. Mille alloggi, tra l'altro, sono una goccia nel mare rispetto a un fabbisogno enorme, con migliaia di case Atc ancora sfitte. E restano senza risposta le domande sul dopo. Cosa accadrà alle famiglie terminati i dieci anni e come si garantirà la manutenzione con canoni così bassi? Basta annunci, servono fatti”.