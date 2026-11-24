La Regione Piemonte mette a disposizione 900mila euro per sostenere le attività degli Ambiti Territoriali di Caccia (Atc) e dei Comprensori Alpini (Ca), gli organismi che si occupano dell'organizzazione dell'attività venatoria e della gestione della fauna selvatica sul territorio regionale.

Il finanziamento, disposto dall'assessore regionale alla Caccia e Pesca Paolo Bongioanni, è destinato a garantire il funzionamento e le attività istituzionali degli enti per il 2026. Le risorse saranno distribuite tra i 21 Atc, che riceveranno ciascuno 26.142,85 euro, e i 17 Comprensori Alpini, ai quali andranno 20.647,05 euro ciascuno. La differenza negli importi è legata alla diversa incidenza dei danni provocati dagli animali selvatici. Nelle aree di pianura, infatti, la presenza di coltivazioni di particolare valore economico, come vigneti, noccioleti e produzioni orticole, comporta conseguenze generalmente più rilevanti rispetto alle zone alpine.

Il provvedimento punta a rafforzare il ruolo degli organismi venatori nelle attività di prevenzione e controllo, anche in relazione alla diffusione della peste suina africana. “Atc e Ca sono soggetti fondamentali non solo nell’organizzazione dell’ordinaria attività venatoria, ma rivestono un ruolo pubblico insostituibile nel controllo e nella gestione della popolazione di fauna selvatica”, sottolinea Bongioanni. “La proliferazione incontrollata dei selvatici causa danni ingenti alle produzioni agricole e incidenti stradali i cui costi di risarcimento ricadono sulla collettività. E non dobbiamo mai dimenticare il contributo che il mondo venatorio continua quotidianamente a svolgere nel contenimento del cinghiale per contenere i rischi di espansione della peste suina e arrivare a eradicarla dal Piemonte”.

A confermare l'impatto economico del fenomeno sono i dati regionali relativi al biennio 2024-2025. Per i danni alle coltivazioni agricole il Piemonte ha erogato complessivamente 6,31 milioni di euro, a fronte di 8.146 richieste di risarcimento riconosciute e certificate. A questi si aggiungono 2,8 milioni di euro destinati a risarcire 1.994 sinistri stradali provocati dalla fauna selvatica. “Sono cifre ingenti a carico della mano pubblica”, osserva l'assessore, ribadendo la necessità di investire in un sistema efficiente di prevenzione e gestione per ridurre i rischi per gli automobilisti e tutelare le produzioni agricole piemontesi.