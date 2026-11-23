Tornerà a riunirsi martedì 24 novembre il consiglio comunale di Crevoladossola. La seduta è in programma alle 20.30.

Particolare attenzione sarà riservata al nuovo asilo nido comunale. Il consiglio dovrà infatti esaminare e approvare la relazione illustrativa prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 201/2022, relativa alla scelta della modalità di gestione della nuova struttura. Un passaggio amministrativo importante per definire l'organizzazione del servizio destinato alle famiglie del territorio

Poi si tratterà una variazione di bilancio e i consiglier saranno chiamati a discutere l'estinzione anticipata di un mutuo contratto dall'amministrazione comunale con Cassa Depositi e Prestiti.