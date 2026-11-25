Sabato 21 novembre, presso il Forum di Omegna, si è svolta la terza edizione di ‘Aries’, la giornata di festa, comunità, confronto e formazione, organizzata da Gioventù Nazionale Vco. Una giornata che va ormai consolidandosi come un appuntamento aperto all’intera comunità regionale del giovanile, e che - anno dopo anno – acquisisce credibilità, affermandosi anche agli occhi del partito: “Dalle nostre parti non si regala nulla: ci danno fiducia, ma poi dobbiamo dimostrare di saper camminare con le nostre gambe”, fanno sapere da Gioventù Nazionale Vco.

Quest’anno, davanti alla platea dei ragazzi di Aries, si sono alternati Marco Zacchera, ormai ospite fisso della kermesse, l’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi e Augusta Montaruli, vicepresidente del Gruppo di FdI alla Camera dei Deputati. “Esponenti della nostra comunità politica che, mai dismessi i panni della militanza, hanno subito colto il nostro invito per essere presenti con noi a Omegna, a parlare di politica: di storia, di valori e di punti fermi, di azioni e misure concrete, tanto in un ambito quale è la sanità, quanto in relazione ai disordini che interessano le nostre città e al disagio di cui tanti giovani cadono vittime”, raccontano i militanti.

“Ogni anno, la sfida organizzativa si fa sentire, come per ogni evento”, spiega Fabio Morelli, per proseguire: “Poi però arriva il gran giorno, e quando si vede la sala riempirsi, ci si rende conto di cosa sia Gioventù Nazionale. E tanto basta per ripagare ogni sforzo. Del resto, in quale altro movimento giovanile trovate decine di ragazzi che attraversano una regione per passare una giornata assieme per confrontarsi su attualità e sfide che la Politica è chiamata ad affrontare?”.

La giornata è stata anche l’occasione per celebrare il Congresso di Gioventù Nazionale Vco, che ha visto la riconferma di Fabio Morelli, alla guida del movimento giovanile già dal 2023.