“Il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, non può ridursi a una celebrazione di rito, né al bollettino annuale delle vittime”. Lo afferma in una nota Giacomo Molinari, segretario del Partito Democratico di Verbania. che prosegue: “Deve diventare uno dei pilastri della coscienza civica del nostro Paese, un momento nel quale le forze sociali, politiche, culturali ed economiche devono misurarsi con una drammatica realtà che attraversa tutto il territorio nazionale e che, purtroppo, non risparmia la nostra provincia”.

“I dati Istat – sottolinea - ci ricordano la dimensione profonda di questo problema: in Italia quasi una donna su tre (il 31,9%) ha subìto nel corso della vita una violenza fisica o sessuale, a cui si sommano la violenza psicologica (17,9%) ed economica (6,6%). Eppure, appena una donna su dieci riesce a denunciare il proprio partner o ex partner violento. E mentre il bilancio del Viminale conta 97 donne uccise nel 2025 — 85 in ambito familiare o affettivo — nel corso del 2026 continua a preoccupare fortemente l’abbassamento dell’età di chi commette queste violenze. Anche il Verbano Cusio Ossola non è immune a questa realtà. Nell’ultimo anno sono state 184 le donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza del Vco, gestito in rete dai nostri tre consorzi socioassistenziali, per chiedere aiuto e avviare un percorso di uscita dalla violenza”.

“A confermare la pressione costante sul territorio – prosegue Molinari - sono i dati resi noti dai carabinieri del comando provinciale del Vco per il 2026: le forze dell'ordine si sono occupate di 73 delitti riconducibili alla violenza di genere, a cui si aggiungono 16 episodi di atti persecutori e 11 casi accertati di violenza sessuale, fronteggiati con 10 arresti in flagranza, 7 eseguiti su misura dell'autorità giudiziaria e un incremento del 42,3% delle richieste di misure cautelari nell'ambito del codice rosso. Numeri che raccontano un lavoro quotidiano enorme di prevenzione e repressione, ma che rappresentano solo la punta di un iceberg ben più ampio. Davanti a questo quadro, continuare a rispondere solo sul piano penale e dell’inasprimento delle sanzioni non basta. La legge arriva quando la violenza è già avvenuta; la politica ha invece il dovere di intervenire prima. Come Circolo del Partito Democratico di Verbania crediamo che la priorità sia agire su tre fronti concreti: prima di tutto nelle scuole, introducendo in modo stabile e obbligatorio percorsi di educazione all’affettività e al rispetto fin dall’infanzia, per smontare alla radice la cultura del possesso. In secondo luogo, garantendo certezza di risorse al sistema territoriale: i Consorzi, i Centri Antiviolenza e le case rifugio del Vco svolgono un presidio insostituibile di ascolto, tutela legale e supporto psicologico e vanno accompagnati e sostenuti nel loro prezioso compito quotidiano. Infine, lavorando per ridurre le disuguaglianze strutturali, sostenendo l’autonomia economica delle donne, adottando politiche pubbliche volte a ridurre il divario retributivo di genere — che tra part-time involontario, maggiori difficoltà di carriera e interruzioni lavorative si attesta al 29% — e insistendo nella promozione di servizi pubblici che riducano l’impatto del lavoro di cura, troppo spesso scaricato sulle spalle delle lavoratrici”.

“Nessuna donna può davvero liberarsi da una relazione violenta se costretta dalla necessità e dall’insicurezza economica – conclude Molinari -. Il nostro ringraziamento va dunque alle operatrici e agli operatori dei Centri Antiviolenza, ai Consorzi dei Servizi Sociali, alle Forze dell’Ordine e a tutte le associazioni e i movimenti del territorio che ogni giorno tengono aperta una porta per chi chiede aiuto. La violenza maschile sulle donne chiama in causa tutti, a partire dagli uomini: come Pd di Verbania continueremo a portare questa battaglia nelle istituzioni cittadine e nella nostra comunità, ben oltre la giornata del 25 novembre”.