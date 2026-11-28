Il TAR Piemonte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcune agenzie formative private contro il provvedimento con cui la Regione disciplina il rilascio delle abilitazioni professionali al termine dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Con la sentenza viene meno la sospensione cautelare disposta lo scorso giugno dal Consiglio di Stato. Il provvedimento regionale e le abilitazioni già rilasciate riacquistano piena efficacia. Si potranno inoltre fissare le date delle sessioni d’esame rimaste sospese.

«Accogliamo con soddisfazione la sentenza del Tar, che ha accolto le eccezioni sollevate dalla Regione Piemonte e che, soprattutto, pone fine a mesi di incertezza per oltre 200 allievi e le loro famiglie. Abbiamo difeso con convinzione un modello formativo consolidato da oltre un decennio, che abbiamo ulteriormente qualificato introducendo un sistema di valutazione più rigoroso e selettivo, come evidenziato dallo stesso Tar», ha dichiarato l’assessore.