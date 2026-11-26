Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2026 sono state oltre 580 le missioni effettuate dalla base di elisoccorso situata a Borgosesia, in Valsesia, con un'intensa attività soprattutto durante i mesi estivi. Giugno, luglio e agosto hanno infatti registrato un'elevata concentrazione di interventi, con più di 230 missioni complessive. Nei 12 mesi dello scorso anno il dato si è fermato a 655 ma il trend attuale è destinato ad aumentare fino al prossimo dicembre. I numeri, infatti, confermano una tendenza in crescita, in particolare per quanto riguarda il soccorso in ambiente montano e impervio.

A illustrare il lavoro di questa realtà è Andrea Mina, direttore della Struttura Complessa di Elisoccorso Regionale Azienda Zero che ricorda come Borgosesia rappresenti una delle quattro basi operative del Piemonte, insieme ad Alessandria, Torino e Cuneo. “Il suo territorio di competenza comprende le province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola ma l'organizzazione regionale consente di intervenire anche a supporto degli altri equipaggi piemontesi – spiega – Inoltre, grazie agli accordi di collaborazione tra regioni, non sono insolite le missioni nelle zone limitrofe, come nel vicino Varesotto. Nei periodi caratterizzati da una maggiore richiesta di soccorso, anche altri elicotteri, regionali ed extraregionali, possono raggiungere il territorio per affiancare la base valsesiana nei soccorsi”.

L'intervento dall'alto viene attivato quando è necessario garantire tempi di risposta particolarmente rapidi, difficili da ottenere con i mezzi terrestri. È il caso delle aree montane, assieme alle località difficilmente accessibili, contrassegnate da grandi distanze, in situazioni dove il paziente necessita di essere trasferito in un ospedale altamente specializzato. “L'elicottero raggiunge una velocità vicina ai 300 chilometri orari e, potendo viaggiare in linea d'aria, permette di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza - sottolinea Mina – Questo mezzo viene impiegato per casi di incidenti domestici, stradali o ad alta quota, in presenza di grandi ustionati e politraumatizzati, che hanno bisogno di raggiungere strutture specialistiche a Novara, Torino o in altri centri”.

La maggior parte delle missioni riguarda situazioni di una certa gravità: circa il 90% degli interventi viene infatti effettuato per codici gialli e rossi. “Esiste tuttavia anche una quota di codici verdi, legata soprattutto a incidenti in luoghi isolati, dove un intervento via terra potrebbe richiedere diverse ore e comportare ulteriori rischi per le persone coinvolte – evidenzia Mina - Fondamentale, in questo contesto, è la sinergia con il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. A bordo dell'elicottero, oltre al pilota in comando e al tecnico di volo, è sempre presente un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, con una specifica preparazione nelle operazioni in ambiente montano. Non va dimenticato l'equipaggio sanitario composto da un infermiere specializzato in emergenza-urgenza e da un medico di anestesista-rianimatore o medico dell’emergenza-urgenza. Infine, durante la stagione invernale, torna operativa in base anche l'unità cinofila, pronta a intervenire in caso di valanghe. Altrettanto importante è il contributo delle squadre del Soccorso Alpino che operano a terra e affiancano gli equipaggi nelle missioni più complesse”.

L'attività è cresciuta progressivamente dal 2021, dopo la parentesi della pandemia, soprattutto per quanto riguarda gli interventi in montagna. Secondo Mina, una delle principali ragioni è l'aumento della frequentazione delle aree montane, anche ad alta quota: “Più persone frequentano la montagna e, di conseguenza, accrescono anche le possibilità che si verifichino situazioni di emergenza”. Dietro ogni missione c'è inoltre una preparazione particolarmente impegnativa. “Per entrare a far parte dell'Elisoccorso è necessario affrontare un percorso formativo e addestrativo specifico, che coinvolge tutte le componenti, da quella aeronautica a quella sanitaria e alpina – riporta Mina - Medici e infermieri, oltre a una consolidata esperienza nell'emergenza-urgenza, devono superare una preselezione e frequentare un corso della durata di quasi 6 mesi. Seguono poi esercitazioni periodiche, ogni 4-6 mesi, svolte anche insieme al Soccorso Alpino, per mantenere le competenze necessarie a operare in condizioni ambientali molto diverse da quelle ospedaliere”.

La base di Borgosesia, ad ogni turno, conta complessivamente cinque operatori che volano sull'elicottero, affiancati da due addetti antincendio, incaricati di garantire la sicurezza durante le fasi di decollo e atterraggio. Oltre agli interventi di soccorso, circa il 5% delle missioni effettuate nel periodo considerato riguarda invece trasferimenti secondari, ovvero il trasporto di pazienti da un ospedale a un altro. Infine, un ultimo dato riguarda il servizio notturno: attualmente in Piemonte la base operativa è a Torino, che può intervenire su tutto il territorio regionale. Da inizio anno al 31 ottobre ha effettuato ben 200 missioni notturne, raggiungendo ormai una capacità operativa paragonabile a quella diurna.

Oltre alla possibilità di effettuare operazioni notturne al verricello grazie ai visori notturni NVG, il servizio dispone di una rete di punti di atterraggio censiti, disseminati in ogni provincia. A Biella, in particolare, nei territori di Cavaglià, Cossato, Graglia, Mezzana Mortigliengo, Pray, Oropa, Soprana, Trivero, Valle Mosso e Zubiena. A Vercelli, oltre il capoluogo di provincia, anche a Balocco, Bianzé, Borgo d’Ale, Carcoforo, Carisio, Gattina-ra, Riva Valdobbia, Roasio, Rovasenda, Santhià, Scopello e Trino.

Per il VCO figurano le zone di Alpe Quaggione, Antrona Schieranco, Cannobio, Crescentino, Domodossola, Gravellona Toce, Gurro, Macugnaga, Malesco, Mergozzo, Omegna, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Santa Maria Maggiore e la stessa Verbania. Infine per Novara vi sono le aree di Arona, Borgomanero, Caltignaga, Carpignano Sesia, Galliate, Gattico Veruno, Momo e Pogno.