Nella mattinata di venerdì 4 dicembre saranno effettuate alcune prove di funzionamento della sirena di emergenza dello stabilimento Altair Chemical di Pieve Vergonte. L’azienda ha informato le amministrazioni comunali di Pieve Vergonte, Vogogna e Piedimulera che i test si svolgeranno indicativamente tra le 9.30 e le 11.30, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche sfavorevoli.

L’iniziativa rientra nelle attività di aggiornamento e revisione del Piano di emergenza esterno (PEE) e consentirà di verificare il corretto funzionamento del dispositivo di allarme, oltre a rilevare i livelli sonori nelle diverse aree del territorio. A darne notizia è stato il Comune di Vogogna attraverso i propri canali istituzionali, precisando che si tratta esclusivamente di una simulazione programmata. I cittadini che sentiranno suonare la sirena non dovranno dunque allarmarsi né adottare misure di autoprotezione, in quanto non sussisterà alcuna situazione di pericolo reale.