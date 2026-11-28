Fino a lunedì sul Piemonte si manterranno condizioni in prevalenza stabili, che favoriscono la formazione di locali foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. "Le giornate - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - saranno tuttavia caratterizzate da nuvolosità variabile, con momenti soleggiati alternati a fasi più grigie, per la temporanea formazione di nubi basse legata alla presenza di flussi umidi orientali nei bassi strati atmosferici".

SABATO 28 NOVEMBRE 2026

Nuvolosità: cielo in prevalenza soleggiato. Fino al primo mattino addensamenti compatti per nubi basse su zone pedemontane occidentali e sudoccidentali e prime pianure adiacenti, in nuova formazione dal tardo pomeriggio. Nelle ore più fredde foschie e nebbie in pianura, più fitte dalla sera. Precipitazioni: fino al primo mattino piovaschi deboli sparsi nelle vallate occidentali e sudoccidentali, in possibile sconfinamento fino ai primi tratti pianeggianti adiacenti; quota neve sui 1000 m. Zero termico: sui 1200-1400 m al primo mattino, poi in progressivo marcato aumento fino a 2200-2500 m a est e 2600-2900 m a ovest. In tarda serata forte calo sul Piemonte settentrionale fino a 1100-1300 m. Venti: tra nord e nord-est su Alpi e Appennino, deboli o localmente moderati; in pianura deboli, in prevalenza orientali.

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2026

Nuvolosità: cielo soleggiato o parzialmente nuvoloso per strati di nubi alte e compatte, in aumento nel pomeriggio. Foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura, più dense al primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in graduale calo da est, fino ai 2200-2300 m a nord; a sud, valori fino a 2700-2900 m nel pomeriggio poi in ulteriore marcato calo fino a 2200-2300 m. Venti: sulle Alpi deboli dai quadranti occidentali e sull'Appennino deboli o localmente moderati da nord-est; in pianura deboli in prevalenza nordoccidentali.