Rivedere i periodi di divieto invernale dello spandimento dei reflui zootecnici per consentire alle aziende agricole una migliore gestione delle attività. È la richiesta di Coldiretti Piemonte, che accoglie favorevolmente la proposta avanzata dal presidente della commissione Agricoltura Claudio Sacchetto, attraverso un ordine del giorno depositato in Consiglio regionale.

L’obiettivo è garantire una maggiore flessibilità alle imprese zootecniche, consentendo gli spandimenti anche nei mesi di dicembre e gennaio, qualora le condizioni dei terreni lo permettano e nel rispetto dell’ambiente.

"Tale revisione consentirebbe una maggiore flessibilità anche nei mesi di dicembre e gennaio quando le condizioni dei campi lo permettono, visto che sono mesi in cui non ci sono più le nevicate ed il gelo di un tempo – spiega Bruno Mecca Cici, vicepresidente di Coldiretti Piemonte con delega territoriale alla zootecnia –. Sempre nel rispetto dell’ambiente, verrebbe superata una rigidità burocratica consentendo alle nostre imprese maggior flessibilità".

Coldiretti auspica ora un intervento concreto della Giunta regionale nei confronti del Governo e della Conferenza Stato-Regioni, affinché le disposizioni vengano aggiornate tenendo conto dei cambiamenti climatici.

"D’altronde bisogna tener conto del cambiamento climatico in atto ed aggiornare di conseguenza le regole – sottolineano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale –. Gli allevatori stanno già affrontando diverse sfide e tensioni del mercato per cui una miglior gestione del lavoro, con un arco temporale più ampio, darebbe loro la possibilità di rivedere il calendario degli spandimenti".

Una revisione normativa che, secondo l’organizzazione agricola, consentirebbe alle aziende zootecniche piemontesi, comprese quelle del Novarese, di programmare le attività con maggiore flessibilità.