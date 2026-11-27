"La libertà di informazione è qualcosa che deve essere difesa da tutti. Non si può lasciare un giornalista, una testata da sola a combattere contro tutto". È questo il messaggio che Sigfrido Ranucci, storico volto di Report, vorrebbe lasciare al pubblico che domenica sera lo incontrerà a Villadossola al Teatro La Fabbrica. Un appuntamento che diventa l’occasione per riflettere sul ruolo dell'informazione, sulle pressioni che possono condizionare il lavoro dei giornalisti e sulla necessità di difendere l'indipendenza di chi indaga sui poteri.

Ranucci porterà sul palco un racconto che intreccia giornalismo, teatro e testimonianza personale, ripercorrendo le inchieste e soprattutto ciò che accade dietro le quinte: le scelte, gli incontri, le persone che contribuiscono a far emergere verità spesso scomode. Un percorso che parte dall'esperienza maturata nel servizio pubblico per interrogarsi sul presente e sul futuro dell'informazione.

Che cosa vorrebbe che il pubblico si portasse a casa da questo incontro?

"Intanto il pubblico si emozionerà, rifletterà, si indignerà e soprattutto rifletterà sull'importanza di essere consapevolmente informati. La cosa che vorrei che apprezzasse è che la libertà di informazione è qualcosa che deve essere difeso da tutti. Non si può lasciare un giornalista, una testata da sola a combattere contro tutto. Oggi l'informazione è completamente cambiata rispetto al passato. Per chi la governa, è funzionale non a informare ma a ordinare, al servizio di un nuovo ordine mondiale. Di questo dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo difendere con le unghie quei piccoli spazi di informazione libera che ci sono".

Un messaggio che riguarda anche la stampa locale. Si può fare giornalismo d'inchiesta in un territorio piccolo, dove spesso le relazioni personali e professionali si intrecciano con gli interessi economici e politici?

"Secondo me è importante fare inchieste anche quando riguardano realtà locali, perché incidono molto di più di quelle nazionali. Un'inchiesta fatta bene in un ambito locale ha un peso enorme. È più complicato, però, perché io, da inviato, racconto una vicenda e poi me ne vado. Chi rimane deve fare i conti con una serie di questioni: magari l'avvocato amico dell'editore, il politico legato all'imprenditore. Nelle piccole cittadine, soprattutto dove girano i soldi, si crea spesso un groviglio di interessi e relazioni.

Il problema è che chi lavora nell'informazione locale non sempre dispone degli strumenti necessari per resistere alle pressioni. Non abbiamo mai saputo dare uno schermo ai giornalisti delle realtà locali. Spesso li abbiamo lasciati soli, indifesi, esposti al mobbing, alle ritorsioni e alle minacce, sia fisiche sia verbali. Non è stato adeguatamente difeso neppure il diritto all'equo compenso".

Per il giornalista, proprio le redazioni locali rappresentano un presidio fondamentale per la salute della democrazia. "I giornalisti delle realtà locali andrebbero difesi perché sono gli anticorpi di un sistema malato, abituato a convivere con la propria patologia e a considerarla normale. Questi anticorpi andrebbero rafforzati: dovrebbero intercettare il male prima che divori il corpo. Se c'è qualcosa di anomalo che può compromettere il sistema, va fermato. E questo lo puoi fare soltanto rafforzando gli anticorpi periferici".

Come si possono proteggere concretamente i giornalisti che decidono di andare a fondo, anche quando le loro inchieste possono compromettere rapporti personali o professionali?

"Intanto creando degli schermi: una legge contro le liti temerarie, il rispetto dell'equo compenso e un fondo a cui poter attingere per la difesa dei giornalisti freelance che fanno attività locali. Vanno protetti anche loro. Bisogna creare forme di tutela non soltanto contro le minacce fisiche, ma anche contro le attività di mobbing e le ritorsioni nei confronti di chi fa il proprio lavoro. Tutto questo dovrebbe essere nell'agenda della politica, ma non sento nessun politico mettere al centro l'importanza della difesa dell'informazione".

La stampa locale deve fare i conti anche con le difficoltà economiche. Come si può conciliare la sostenibilità economica con la qualità del giornalismo?

"La qualità è una mia fissazione e credo di averne pagato anche un prezzo importante. A me non interessa il giornalismo, interessa l'indipendenza del giornalista. Mi interessa che sia indipendente dalla politica e dai poteri forti e che abbia come unico editore di riferimento il pubblico che paga il giornale o guarda la televisione. Non devi cercare il salotto del potente, devi essere il cane da guardia della democrazia. È una frase abusata, ma credo che sia l'unica via per cercare di contribuire a lasciare un mondo migliore alle future generazioni".

Domenica porterà sul palco anche il dietro le quinte delle sue inchieste. Come definirebbe questo spettacolo?

"È un racconto. Mi sono prestato al teatro per proporre qualcosa di particolare: due ore in cui si alternano parti di monologo, pezzi televisivi, narrazione e fotografie. È un racconto documentato, sembra di assistere a più puntate di Report, ma raccontando il dietro le quinte delle inchieste, che molto spesso è più interessante delle inchieste stesse e ti cambia lo sguardo".

È proprio questo cambiamento di prospettiva uno degli aspetti che Ranucci considera più significativi. "Ho incontrato tantissime persone che mi hanno detto di essere entrate a teatro e di essere uscite completamente diverse, perché era cambiato il loro sguardo sul mondo, sull'informazione, sulla guerra dell'informazione e sul rapporto tra politica e informazione. Chi vuole capire i meccanismi che ci sono dietro troverà nello spettacolo tantissime informazioni".

Il racconto è anche un omaggio alle persone che hanno avuto un ruolo importante nelle sue inchieste, pur restando a lungo lontane dai riflettori. "È un omaggio a tutte quelle persone che sono rimaste a lungo segrete nella mia vita e che hanno avuto un ruolo importantissimo nelle inchieste con le loro scelte".

Che cosa le ha insegnato questa professione, anche alla luce della conclusione della sua esperienza alla conduzione di Report?

"L'esperienza da conduttore di Report è stata unica. La porto dentro e coltivo sempre l'idea di poter continuare a fare il mio mestiere. Ho fatto quello per tutta la vita, nel servizio pubblico. Se poi non sarà possibile, dovrò trovare da qui a breve altre strade. Mi sento ancora pieno di energia e in grado di poter dare tantissimo".

La direzione, però, resta la stessa. "Ho sempre avuto l'idea di voler dare per il pubblico, per la gente comune, per le persone più fragili. E voglio continuare a lavorare per loro, non per altri".

Dare voce a chi non ha voce: è questa la missione che sente di aver portato avanti?

"È una cosa che ho sempre avuto da ragazzo e credo che corrisponda ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori e le persone che ho incontrato nella mia vita, quelle che hanno lasciato un segno".

Il tema degli incontri, del resto, è anche al centro dello spettacolo. "Se ti fermi a riflettere, vedi che ogni persona entrata nella nostra vita ci ha lasciato un segno. Qualcuno ci ha portato via qualcosa, qualcuno ci ha lasciato. Credo che la vita sia anche una magia di incontri".