Oltre mille progetti sostenuti e 95,9 milioni di euro di contributi destinati al Verbano-Cusio-Ossola. È il bilancio di 35 anni di attività di Fondazione Cariplo sul territorio provinciale, diffuso in occasione del doppio anniversario dell'istituzione, che celebra quest'anno 210 anni di storia della beneficenza e 35 anni dalla nascita della Fondazione.

Nel Vco la quota più consistente delle risorse è stata destinata ai servizi alla persona, con 52,2 milioni di euro per 528 interventi. Seguono il settore dell'arte e della cultura, con 470 progetti finanziati per complessivi 37,2 milioni di euro, e quello ambientale, con 58 iniziative sostenute attraverso contributi per 4,9 milioni di euro. Un rapporto con il territorio consolidato anche attraverso l'attività della Fondazione Comunitaria del Vco, impegnata nella promozione della cultura del dono e nel sostegno alle realtà locali.

"Nel Verbano-Cusio-Ossola, 35 anni di Fondazione Cariplo significano più di mille progetti nati dalla collaborazione con associazioni, volontari e istituzioni locali. Questa ricorrenza è un’occasione per riconoscere il lavoro di chi, in questi anni, ha reso più accessibili i servizi, valorizzato il patrimonio culturale e tutelato l’ambiente. È da questo lavoro comune che possiamo ripartire per rispondere ai bisogni di oggi", sottolinea Giulia Margaroli, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Dalla sua nascita, nel 1991, Fondazione Cariplo ha sostenuto complessivamente 41.305 progetti, erogando oltre 4,4 miliardi di euro di contributi a fondo perduto in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Tra le priorità individuate oggi dalla Fondazione figurano il sostegno ai giovani fuori dai percorsi di studio e lavoro, la prima infanzia, l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione delle persone detenute ed ex detenute. A queste quattro sfide sono destinati complessivamente oltre 80 milioni di euro.

Le celebrazioni si terranno giovedì 3 dicembre, alle 11, al Piccolo Teatro Strehler di Milano, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'evento, intitolato "Una lunga storia – Custodi del dono", ripercorrerà attraverso uno spettacolo teatrale le vicende dell'istituzione, le cui origini risalgono al 1816, con la nascita della Commissione Centrale di Beneficenza. L'appuntamento sarà trasmesso in streaming sul sito Ansa.it.