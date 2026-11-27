Un momento di approfondimento e confronto sui disturbi alimentari, con particolare attenzione al rapporto tra corpo, immagine e identità. È il tema dell'incontro "Il peso dello sguardo", in programma oggi, venerdì 27 novembre, alle 18 alla Cappella Mellerio di Domodossola, nell'ambito della rassegna "Ritorno al futuro".

Protagonista dell'appuntamento sarà Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoanalista, autore del libro "Il peso dell'amore: capire i disturbi alimentari, partendo da famiglia e scuola". L'incontro offrirà l'occasione per approfondire un tema che coinvolge non soltanto chi vive direttamente un disturbo alimentare, ma anche le famiglie, il mondo della scuola e le relazioni sociali.

Al centro della riflessione ci saranno il rapporto con il proprio corpo, la percezione di sé e il peso che lo sguardo degli altri può assumere nella costruzione dell'identità personale. A coordinare la conversazione sarà Luca Rorato, psicologo, che accompagnerà il confronto con Mendolicchio.

L'appuntamento, aperto a tutti, si propone come uno spazio di ascolto e condivisione, per favorire una maggiore conoscenza dei disturbi alimentari e delle loro implicazioni personali e relazionali. Per ulteriori informazioni sulle iniziative è possibile consultare il sito dell'associazione Alternativa A, www.alternativa-a.it.