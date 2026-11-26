La storia e il patrimonio militare del territorio saranno al centro dell'incontro "Una linea chiamata Cadorna. Bella e inutile?", in programma venerdì 27 novembre alle 20.45 nella sala cinema teatro di piazza XXIV Maggio a Ornavasso. La serata, introdotta da Paolo Crosa Lenz, vedrà gli interventi di Leonardo Parachini e Marco Ottone, che approfondiranno il tema della Linea Cadorna nel Verbano Cusio Ossola.

L'appuntamento offrirà l'occasione per conoscere il sistema di fortificazioni difensive che ancora oggi caratterizza diversi luoghi del territorio, riflettendo sulla sua funzione originaria e sul suo valore come patrimonio storico e culturale. L'iniziativa gode del patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, del Distretto turistico dei Laghi, del Sesia Val Grande Geopark, del Comune di Ornavasso, del Parco nazionale della Val Grande, del gruppo Alpini Ornavasso-Migiandone, degli Amici degli Archivi Storici e della biblioteca comunale di Ornavasso. L'ingresso è libero.