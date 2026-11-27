Con l'Avas Ossola un pomeriggio di incontro e riflessione per prepararsi al Natale. Sabato 28 novembre alla Cappelletta Cappuccina di Domodossola l’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, con un momento di riflessione guidato dal dottor Maurizio Pinotti e dalla dottoressa Stefania Censini e la celebrazione della Santa Messa.

Un pomeriggio per riscoprire il valore della solidarietà, dell’incontro e dell’attenzione verso gli altri, accompagnando la comunità verso il Natale. È questo lo spirito di “In cammino verso il Natale – Un pomeriggio di incontro, solidarietà e speranza”, l’iniziativa organizzata da 'Avas Ossola' per sabato 28 novembre alla Cappelletta Cappuccina di Domodossola, dalle 15 alle 18.15.

L’appuntamento, pensato in occasione dell’inizio del periodo di Avvento, vuole offrire un’occasione di condivisione e riflessione sui valori che animano il volontariato e l’impegno verso il prossimo. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare, non soltanto ai volontari dell’associazione, con l’obiettivo di coinvolgere persone e famiglie in un momento di vicinanza e fraternità.

Il programma si aprirà alle 15 con l’accoglienza dei partecipanti. Alle 15.15 è previsto il saluto del presidente di Avas, che introdurrà il significato dell’Avvento e presenterà le attività dell’associazione, soffermandosi sull’importanza del volontariato.

Alle 15.30 si terrà il momento spirituale, guidato dal dottor Maurizio Pinotti e dalla dottoressa Stefania Censini. La riflessione sarà dedicata al valore della solidarietà in relazione all’Avvento, un tempo che invita a guardare agli altri con maggiore attenzione e a riscoprire il significato della condivisione. Alle 17.30 sarà celebrata la Santa Messa, mentre la conclusione del pomeriggio, alle 18.15, sarà accompagnata dallo scambio degli auguri e dai ringraziamenti finali.

Attraverso questa iniziativa, Avas Ossola intende rafforzare lo spirito associativo e il senso di comunità, promuovendo la solidarietà e la partecipazione alla vita sociale del territorio. Un’occasione per ritrovarsi e avvicinarsi al Natale riscoprendo il valore dei gesti di vicinanza, dell’amicizia e dell’aiuto reciproco.