"È una scelta politica grave quella della maggioranza di centrodestra che ieri in consiglio regionale, su precisa indicazione dell’assessore alla sanità Federico Riboldi, ha votato contro l’ordine del giorno che chiedeva semplicemente di trasmettere alla Commissione Sanità i verbali degli incontri periodici con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e di audire i vertici dell’assessorato dopo ogni verifica trimestrale. Un atto di ordinaria trasparenza istituzionale, resosi ancora più necessario dopo che l’ultimo Rapporto della Ragioneria Generale dello Stato ha certificato un disavanzo sanitario piemontese salito a 222,3 milioni di euro nel 2025, quasi raddoppiato in soli due anni e criticità gestionali da risolvere". Lo dichiara, in una nota, il segretario regionale e consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Rossi, primo firmatario dell’ordine del giorno in questione.

“Di fronte a questa situazione, la risposta della giunta è stata alzare un muro - prosegue Rossi -. È grave che la maggioranza e l’assessore Riboldi decidano di votare contro una richiesta elementare di trasparenza. La domanda è semplice e pretendiamo una risposta chiara: per quale motivo Riboldi e il centrodestra non vogliono che la Commissione Sanità veda i verbali degli incontri con il Mef in tempi ragionevoli? Ritengo sia un errore negare la condivisione dei documenti, perché la trasparenza è sempre un bene. La gestione esclusiva delle informazioni non è mai neutra: chi detiene i dati in modo monopolistico può decidere cosa divulgare, quando farlo e con quale taglio comunicativo. È una dinamica classica di gestione del potere che serve alla propaganda e alle rassicurazioni di facciata, ma che è l’esatto contrario di ciò che servirebbe al Piemonte”.

“La piena disponibilità dei documenti - sottolinea il consigliere dem - non è una gentile concessione della giunta, ma una prerogativa garantita dallo Statuto del Piemonte e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, mentre il decreto legislativo 33/2013 qualifica la trasparenza sui conti pubblici e sanitari come un livello essenziale delle prestazioni tutelato dall'articolo 117 della Costituzione. Scegliere di non condividere i verbali del Mef alla Commissione Sanità significa calpestare il principio costituzionale di leale collaborazione tra giunta e consiglio. L’assessore Riboldi viene in aula a chiedere collaborazione alle opposizioni, ma nei fatti si sottrae a qualsiasi confronto serio. Non può esistere dialogo costruttivo senza una piena e tempestiva condivisione dei dati e delle informazioni reali", incalza Rossi, dichiarando che non si fermerà in alcun modo l’attività di controllo e vigilanza sull’operato della giunta: “Faremo esattamente come abbiamo sempre fatto fino ad oggi: presenteremo formali richieste di accesso agli atti su ogni singolo verbale e documento istruttorio. E, se servirà, andremo a prenderli direttamente negli uffici, di persona. I piemontesi hanno il diritto di conoscere la verità sui conti della sanità regionale e sulle valutazioni del Ministero”.