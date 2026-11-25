Nel primo semestre del 2026 le esportazioni di vino piemontese crescono del 2,4%, in controtendenza rispetto al calo nazionale del 6,2%. Il Piemonte riconquista così il secondo posto in Italia per valore delle vendite all’estero, superando la Toscana e collocandosi alle spalle del Veneto.

Secondo i dati dell’Osservatorio dell’Unione Italiana Vini, nei primi sei mesi dell’anno l’export regionale ha raggiunto i 566,9 milioni di euro. Tra le prime tre regioni della graduatoria, il Piemonte è l’unica a registrare un incremento, mentre il Veneto arretra dell’8,4% e la Toscana del 7,4%. Dopo un primo trimestre chiuso a +0,5%, per un valore di 255,2 milioni di euro, le vendite piemontesi hanno accelerato nei tre mesi successivi, consentendo il sorpasso sulla regione toscana.

In forte crescita l’Asti Spumante Docg, scelto dalla Regione come Vino dell’Anno 2026: con 73 milioni di euro, registra nei sei mesi un incremento in valore superiore al 28%. Nel complesso, gli spumanti italiani mostrano una maggiore tenuta (+0,4%) rispetto ai vini fermi imbottigliati (-8,9%). Gli Stati Uniti restano il primo mercato per i rossi Dop piemontesi, assorbendo quasi un quarto delle esportazioni. Dopo un primo semestre difficile per l’intero comparto italiano sul mercato statunitense (-14,1%), i dati dell’Osservatorio dell’Unione Italiana Vini segnalano una ripresa degli ordini nel terzo trimestre.

Il vino rappresenta una componente delle esportazioni dell’intero comparto agroalimentare piemontese, che nel 2025 hanno superato i 10,2 miliardi di euro, con una crescita dell’8,9%. Cirio e Bongioanni ne sottolineano il ruolo di traino per la filiera regionale e collegano i risultati all’attività di promozione sui mercati internazionali.

"Sono dati straordinari – commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni – che ci insegnano tre cose. La prima è la capacità dei nostri vitivinicoltori di offrire prodotti capaci di intercettare i cambiamenti dei mercati e dei consumi. La sorpresa dell’Asti Docg che abbiamo voluto come Vino dell’Anno 2026 ci insegna che il mercato dei vini è capace di reazioni rapide e in controtendenza. La seconda è che – come sosteniamo da sempre – il vino è il traino, l’apripista per l’intera filiera agroalimentare del Piemonte e non solo. La terza, ma non l’ultima, è che la scelta della Regione di puntare con determinazione sulla promozione e accompagnare i nostri produttori verso i nuovi mercati è la chiave di volta che sta ribaltando il paradigma. Siamo stati a Vinexpo di Hong Kong, a New York, la settimana scorsa a Pechino, finanziamo missioni internazionali dei nostri consorzi ogni mese, il prossimo anno saremo a due grandi expo ad Haikou e Shanghai. Tra poco avremo i dati del nuovo Osservatorio vitivinicolo che ci permetterà di differenziare meglio i mercati, ma soprattutto di proporci in modo razionale e ancora più efficace, sostenendo quel percorso che abbiamo iniziato per dare al Piemonte il respiro internazionale che merita".