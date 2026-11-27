La Regione Piemonte accoglie con favore l’iniziativa annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di estendere ai territori del Centro-Nord il modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa già sperimentato con la Zes unica nel Mezzogiorno.

La proposta del Governo è sostenuta dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dal vicepresidente con delega al Lavoro, Maurizio Marrone, e dall’assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano. I tre amministratori sottolineano come l’intervento risponda a una richiesta avanzata da tempo dal Piemonte per rafforzare la competitività del sistema produttivo.

"Accogliamo positivamente l’iniziativa del Governo, che va nella direzione che auspichiamo da tempo: meno burocrazia, tempi certi e condizioni più favorevoli alla crescita delle imprese – dichiarano Cirio, Marrone e Tronzano –. Il Piemonte è pronto a fare la propria parte, mettendo a disposizione competenze, strutture amministrative e conoscenza del territorio per rendere queste misure rapidamente operative".

L’emendamento presentato dal Governo al disegno di legge di bilancio 2027 raccoglie una richiesta delle Regioni del Nord e prevede l’estensione delle procedure già applicate nella Zes unica, attraverso un documento di programmazione strategica triennale e un sistema di autorizzazioni accelerate. La Regione condivide gli obiettivi del provvedimento ed è pronta a lavorare ai piani strategici, in collaborazione con il Governo, tenendo conto delle caratteristiche del tessuto produttivo piemontese e delle priorità territoriali.

"Una regia nazionale condivisa e una forte capacità operativa regionale – spiegano – consentiranno di centrare l’obiettivo di rendere il nostro sistema produttivo sempre più competitivo. Siamo pronti a collaborare, con spirito costruttivo, per individuare le soluzioni organizzative più efficaci", concludono Cirio, Marrone e Tronzano.