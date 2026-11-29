Il futuro dei territori montani, il ruolo delle autonomie locali e la necessità di garantire pari diritti a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento all'assemblea nazionale dell'Anci a Verona, accolto con favore dall'Uncem, l'Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani. Nel suo discorso il capo dello Stato ha richiamato l'importanza della collaborazione tra amministrazioni locali, sottolineando la necessità di tenere insieme le prospettive di sviluppo delle grandi città e quelle dei centri rurali, dei borghi montani e delle aree interne.

"Non esistono due Italie, l'una proiettata verso la modernità e la connessione e un'altra distinta e separata, condannata alle retrovie e allo spopolamento", ha affermato Mattarella, ribadendo il principio dell'universalità dei diritti. Particolare attenzione è stata riservata al ruolo delle Comunità montane, delle Province, dei Comuni e delle Regioni, chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Costituzione.

"Parole di grande impatto, preziosissime", ha commentato il presidente nazionale di Uncem Marco Bussone, ringraziando il capo dello Stato per aver evidenziato il ruolo delle Comunità montane e la centralità delle comunità locali nella costruzione dell'unità del Paese. Un messaggio che riguarda da vicino anche i territori montani del Verbano-Cusio-Ossola, dove il contrasto allo spopolamento, l'accessibilità dei servizi e la collaborazione tra piccoli Comuni rappresentano questioni centrali per il futuro delle comunità. "La coesione, l'integrazione, passano dalle comunità locali. È la ricchezza della feconda articolazione del nostro Paese. È la ricchezza d'Italia", ha ricordato il presidente della Repubblica.