Gli interventi in montagna, per prestare soccorso in montagna a chi è in difficoltà. Poi le esercitazioni, perché l’aggiornamento sulle tecniche e i materiali e l’affiatamento della squadra è fondamentale. E poi ci sono i momenti legati alla riconoscenza, per l’impegno svolto. Già, perché gli uomini e le donne del soccorso alpino non si risparmiano mai, sono sempre pronti ad intervenire in aiuto di chi è in difficoltà. Facendo squadra, durante le uscite di emergenza e nelle esercitazioni ma anche nei momenti in cui c’è l’occasione di ritrovarsi a livello conviviale.

Come è stato ieri sera al ristorante Lago delle Rose di Ornavasso, per la cena annuale, durante la quale sono stati consegnati le targhe e i diplomi ai soci emeriti. Riconoscimenti che sono stati tributati a Enrico Cheula, della stazione di Vigezzo, ed a Edoardo “Dado” Benzonelli e Luigi “Gigi” Terzi della stazione Villadossola-Antrona. “Sono persone che hanno dato tanto alla Delegazione e sono poi i volontari di una volta, quando non c’era lo smartphone e a cui si dava semplicemente un’indicazione all’incirca su una cartina di carta e sapevano esattamente dove andare; sapevano quando partivano e quando tornavano, con le radio che avevano all’inizio forse riuscivano a comunicare e forse no; quindi andavano e li rivedevi quando tornavano e quando tornavano sapevi se avevano risolto o meno un intervento; era un modo di fare soccorso completamente diverso, chiaramente, ma loro ci sono passati” ha ricordato Matteo Gasparini, responsabile della Decima delegazione Valdossola del soccorso alpino.



Di seguito la relazione della Decima delegazione Valdossola del Soccorso alpino dedicata ai tre nuovi soci emeriti.

Enrico Cheula

Nato il 9 dicembre 1950 a Druogno, uscito dal Soccorso alpino per sopraggiunti limiti di età il 9 dicembre 2025.

La testimonianza di Marco De Ambrosis, giornalista pubblicista, scrittore e appassionato di montagna, inviata alla stazione della Valle Vigezzo: "Enrico Cheula, primo segretario del Cai Vigezzo, nel 1974. Fino ad oggi è sempre stato consigliere del Cai Vigezzo (è il consigliere 'anziano'). Per tanti anni si è occupato dell'accompagnamento delle gite di escursionismo e dà tuttora il suo aiuto nell'attività di accompagnamento in montagna delle scolaresche della valle. Non si è mai risparmiato nel dare il suo contributo come forza lavoro nei rifugi del Cai Vigezzo (dalla costruzione, alle varie ristrutturazioni – per tantissimi anni si è anche occupato delle operazioni di apertura e chiusura stagionale degli stessi). È anche accompagnatore turistico e guida escursionistica ambientale.

Sul finire degli anni Settanta si è dedicato all'alpinismo esplorativo delle montagne di casa. Ecco alcune date: 16-17 marzo 1974, via invernale parete sud della Pioda di Crana, per la grande piodata 'via del canalone' (con Mario Barbieri e Dante Castelnuovo); 6 marzo 1975, prima traversata invernale Pizzo Ragno-Nona-Togano-Marcio-Sassoledo (con Mario Barbieri); nel 1991 ha fatto parte della spedizione al Pik Pobeda con Walter Berardi, Carlo Benedetti, Roberto Garofalo, Luigi Canova, Adriano Canova e il compianto amico fraterno Claudio Giorgis.

Questa, in sintesi, la sua vita nel Cai Vigezzo e in montagna. Per il resto: una persona seria, affidabile, di parola, come non è sempre facile trovarne. La storia di Enrico nel Soccorso alpino inizia nel 1983, ai tempi in cui Vigezzo era una colonna dipendente da Domodossola. Testimone della nascita della nuova stazione di Valle Vigezzo nel 1988, voluta da Sergio Rossi, Enrico ne è diventato un pilastro: un volontario instancabile, attivo e sempre pacato. Per lui il Soccorso non è stato solo un impegno, ma una seconda famiglia a cui dedicarsi con la stessa integrità che lo distingue nella vita privata".

Edoardo "Dado" Benzonelli

Nato il 4 gennaio 1951 a Domodossola. Socio Cai della sezione di Villadossola dal 1973, dove ricopre per una trentina di anni la carica di consigliere, per tre mandati quella di vicepresidente e per sei mesi quella di presidente.

Istruttore sezionale di alpinismo, nel 1978 fonda il corso di scialpinismo dando vita alla Scuola di alpinismo e scialpinismo del Cai di Villadossola. Nel 1996 ottiene la qualifica di istruttore nazionale di scialpinismo. Al suo attivo ha le salite classiche di alpinismo della Valdossola, del Vallese e di quasi tutti i quattromila delle Alpi. Nel 1976 entra nella stazione del Soccorso alpino di Villadossola-Antrona, ruolo che mantiene fino alla sua uscita per raggiunti limiti di età.

In tutti questi anni ha sempre partecipato attivamente alla vita della stazione, sia negli interventi che nell'attività associativa e organizzativa, dando una continua e ininterrotta testimonianza di attaccamento al Soccorso alpino, costituendo un punto di riferimento per tutti, in particolare un valido esempio per le giovani generazioni.

Luigi "Gigi" Terzi

Nato il 4 dicembre 1950 a Casazza, in provincia di Bergamo. Socio Cai della sezione di Piedimulera dal 1973, dove ricopre il ruolo di consigliere per quattro mandati. Aiuto istruttore nella Scuola di alpinismo e scialpinismo del Cai Villadossola per una decina di anni; accompagnatore di escursionismo per una ventina di anni presso la sua sezione di appartenenza. Al suo attivo le salite classiche di alpinismo e scialpinismo della Valdossola e del Vallese. Nel 1978 entra nella stazione del Soccorso alpino di Villadossola-Antrona, ruolo che mantiene fino alla sua uscita per raggiunti limiti di età.

In tutti questi anni ha sempre partecipato attivamente alla vita della stazione, sia negli interventi che nell'attività associativa e organizzativa, dando una continua e ininterrotta testimonianza di attaccamento al Soccorso alpino, costituendo un punto di riferimento per tutti, in particolare un valido esempio per le giovani generazioni.