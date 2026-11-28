Il futuro delle comunità montane piemontesi è stato al centro dell’assemblea regionale di Uncem Piemonte, che si è svolta questa mattina, sabato 28 novembre, a Baveno. All’appuntamento hanno partecipato numerosi sindaci e presidenti delle Unioni montane della regione, il senatore Enrico Borghi, gli assessori regionali Enrico Bussalino e Marco Gallo, il sottosegretario Alberto Preioni, il vicepresidente della Provincia del Vco Rino Porini, il presidente nazionale di Uncem Marco Bussone e quello piemontese Roberto Colombero.

A fare gli onori di casa il sindaco di Baveno Alessandro Monti, che nel suo intervento ha individuato alcune delle principali sfide che attendono gli amministratori delle terre alte. Tra queste, la necessità di garantire i servizi di prossimità, contrastando la progressiva chiusura degli sportelli bancari e postali, la carenza di medici di famiglia e il ridimensionamento delle scuole. Fondamentale anche il superamento del divario digitale attraverso la diffusione della banda ultralarga e il miglioramento della copertura telefonica.

Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla necessità di maggiori investimenti nella manutenzione del territorio e alle opportunità offerte dalla transizione energetica. Monti ha inoltre sottolineato l’importanza di sviluppare un turismo sostenibile durante tutto l’anno, valorizzando anche i borghi dell’entroterra. Centrale il tema delle nuove generazioni, per le quali occorre creare concrete opportunità lavorative, abitative e imprenditoriali, accompagnate da collegamenti stradali e ferroviari efficienti.

“L’intelligenza territoriale nasce quando superiamo i confini dei singoli campanili. Da soli siamo piccoli e fragili. Insieme — Unioni montane, convenzioni, progettazione condivisa, visione d’area vasta — diventiamo una forza insostituibile”, ha evidenziato Monti. Critico nei confronti delle politiche del Governo il senatore Enrico Borghi, che ha tracciato un bilancio negativo della legislatura sul fronte delle politiche per la montagna. Nel mirino del parlamentare la nuova legge sulla montagna, la riclassificazione dei Comuni montani, la mancata riforma degli enti locali e l’assenza di risorse dedicate nella legge di bilancio.

Secondo Borghi, le aree montane possono rappresentare un importante laboratorio per la rivoluzione digitale ed ecologico-energetica, a condizione che venga superata l’attuale frammentazione amministrativa. Da qui la proposta di istituire “comunità territoriali” costruite sulla base delle caratteristiche geografiche e identitarie dei territori. Il senatore ha inoltre rilanciato il tema della remunerazione dei servizi ecosistemici, anche in vista del rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche in scadenza nel 2029 e delle prospettive legate all’insediamento dei data center, strutture che richiedono significative disponibilità di acqua ed energia.

Pur nella diversità delle valutazioni politiche, dagli interventi di Monti e Borghi è emersa una comune convinzione: la necessità di rafforzare la collaborazione tra amministrazioni locali, superando i campanilismi e costruendo strategie condivise per garantire un futuro alle comunità montane.