“Non guardate il fatturato, guardate il saldo del conto corrente”. È uno dei principi che hanno accompagnato Gianni Vittoni nel suo percorso imprenditoriale, iniziato come semplice manovale e proseguito alla guida di diverse aziende con centinaia di dipendenti. A raccontare la sua storia è la nuova puntata di “Traiettorie – Storie d’impresa”, il format realizzato da PixelPro Videoproduzioni, con la regia di Marzio Bartolucci e la conduzione di Fabrizio Rizzolo e Isabella Tabarini, diffuso attraverso i quotidiani online e i canali social del gruppo Ultravox.

L’episodio, intitolato “Una startup al contrario”, ripercorre la carriera dell’imprenditore ossolano, dagli esordi nella meccanica di precisione alla nascita di Mokavit, il marchio di caffettiere prodotte nello stabilimento di Ornavasso. Tutto comincia con un’officina e un prestito di 100 milioni di lire da parte del padre, restituito nel giro di quattro o cinque anni. La svolta arriva con la collaborazione con Mattel e la produzione delle case di Barbie. Seguono le commesse per Shimano e la progressiva diversificazione delle attività, dalla logistica alla lavorazione del marmo, fino alla produzione di cucine e mobili su misura con Walser Küchen. Nel corso dei 25 minuti della puntata, i due conduttori accompagnano lo spettatore alla scoperta delle realtà produttive del gruppo, alternando il racconto dell’imprenditore alle testimonianze dei suoi collaboratori, alcuni dei quali lavorano al suo fianco da oltre trent’anni.

Particolare attenzione è dedicata alla nascita di Mokavit. Dopo quindici anni trascorsi a produrre caffettiere per conto di un importante marchio italiano, Vittoni ha deciso di lanciare un proprio brand, puntando sulla qualità, sulla cura dei dettagli e sulla possibilità di personalizzare il prodotto. Tra gli esemplari realizzati figurano anche caffettiere destinate al Papa e al Principe di Monaco. Una scommessa imprenditoriale particolare: partire da una capacità produttiva superiore ai due milioni e mezzo di pezzi all’anno per costruire un proprio mercato. Da qui la definizione di “startup al contrario”. Al centro della puntata, tuttavia, non c’è soltanto il prodotto, ma soprattutto la filosofia imprenditoriale di Vittoni, fondata sulla prudenza finanziaria, sulla diversificazione e sul rapporto umano con i dipendenti.

“Non ho mai preso rischi superiori a quello che avevo sul conto corrente. Nella peggiore delle ipotesi avrei perso quello”, racconta l’imprenditore, sottolineando quanto oggi sia più complesso fare impresa rispetto agli anni Ottanta. Un viaggio nella storia di un imprenditore che ha saputo reinventarsi più volte, mantenendo le proprie radici in Ossola e trasformando un piccolo laboratorio in un articolato sistema di aziende. Prosegue così il progetto “Traiettorie”, nato per raccontare, attraverso un linguaggio documentaristico, le storie, le scelte e le persone che animano il tessuto imprenditoriale del territorio.



Ecco la puntata integrale