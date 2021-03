La nazionale under 23 e juniores di sci di fondo si è allenata a Santa Maria Maggiore FOTO Ultima sessione di allenamenti prima della partenza per la Finlandia, in vista dei mondiali di Vuokatti

Sono arrivati a Santa Maria Maggiore poco prima delle 16 gli atleti della nazionale under 23 e juniores di sci di fondo e immediatamente si sono allenati al Centro del fondo, in condizioni di innevamento eccezionale.

Questa di oggi è stata l'ultima sessione di allenamento prima della paernza per la Finlandia, in vista dei mondiali di Vuokatti, in programma dal 9 al 14 febbraio. I ragazzi selezionati per le gare finlandesi nella categoria under 23 sono: Martina Di Centa, Chiara De Zolt, Nicole Monsorno, Martin Coradazzi, Stefano Dellagiacoma, Michele Gasperi, Davide Graz, Simone Mocellini e Giovanni Ticco. A livello juniores saranno presenti fra le donne Lucia Isonni, Sara Hutter, Veronica Silvestri, Iris De Martin Pinter, Nadine Laurent e Anna Rossi, mentre la squadra maschile sarà rappresentata da Nicolò Cusini, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Luca Sclisizzo e Fabio Longo.

Gli atleti sono stati accompagnati a Santa Maria Maggiore dai tecnici della nazionale italiana. "E' una soddisfazione riavere qui dopo diversi anni la nazionale - ha commentato il presidente dello Sci Club Valle Vigezzo, Claudio Besana -. Quest'anno la neve non manca e i tracciati sono preparati al meglio".