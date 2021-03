Vogogna inserita in un video promozionale sul Bel Paese

Vogogna selezionata con altri 6 comuni piemontesi per la realizzazione di un video promozionale del nostro bel paese (con costo sostenuto integralmente dalla Regione Piemonte).



Sarà una importante occasione per far conoscere le potenzialità e le bellezze del nostro paese al di fuori dei confini provinciali, quanto mai necessario soprattutto in questo delicato momento che stiamo attraversando.