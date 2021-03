"Non si può aspettare il venerdì sera per sapere da che giorno sarebbero scattate le nuove misure"

"Ancora una volta siamo arrivati alla tarda sera di venerdì per sapere con certezza da che giorno sarebbero scattate le nuove misure e ripeto che questo non è accettabile, per rispetto di chi lavora e delle famiglie che devono poter organizzare le loro vite in un momento così difficile" continua il governatore piemontese, che negli ultimi giorni ha sempre sottolineato l'imporranza dei tempi di comunicazione in questa fase emergenziale.