Bando Covid Cst: sostenute tutte le richieste presentate

Grande partecipazione delle associazioni dei nostri territori al Bando Covid, che anche quest'anno il CST è riuscito a riproporre, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiale e attrezzature per l’igienizzazione e la sanificazione. In questa prima finestra sono infatti già state esaurite tutte le risorse a disposizione, che ammontavano a 40.000 euro. In totale hanno fatto richiesta 60 associazioni, di cui 19 del VCO e 41 della provincia di Novara, in larga parte organizzazioni di volontariato, alcune onlus e associazioni di promozione sociale.

“Le numerose richieste pervenute -sottolinea il Centro Servizi- sono espressione da un lato del bisogno stringente di dispositivi di sicurezza da parte degli Enti del Terzo Settore, con la loro voglia di continuare le attività in favore della comunità e dei più fragili; dall'altro dimostrano la capacità del nostro Centro di cogliere tale bisogno e attivarsi per darne una risposta concreta ed efficace”.

“Nel perseguire la mission -precisa Cst- di supportare il mondo del volontariato e del non profit, il Consiglio Direttivo ha scelto di sostenere tutte le richieste pervenute, rimodulando in alcuni casi i costi richiesti dalle associazioni (il costo totale delle richieste pervenute superava infatti il tetto di disponibilità economica del bando), proprio per dare a tutte la possibilità di riprendere o proseguire la propria attività in sicurezza”.

“I nostri bandi sono uno strumento davvero importante – commenta il Presidente Carlo Teruzzi – perché ci permettono di sostenere il tessuto associativo nelle progettualità da realizzare in favore delle nostre comunità e delle persone più bisognose, aiutandole a svolgere la propria attività in completa sicurezza nel perdurare dell’emergenza Covid. Siamo davvero felici di essere riusciti a garantire anche per il 2021 questo sostegno alle nostre associazioni”.