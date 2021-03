Arrivano i buoni spesa del Comune per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Domodossola metterà a disposizione dei cittadini residenti nel proprio territorio buoni spesa dedicati alle persone in gravi difficoltà finanziarie causate dalla pandemia di Coronavirus.

I buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità saranno erogati, fino ad esaurimento fondi, tenendo conto della data e ora di arrivo della domanda, in esito all'analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici dei servizi sociali comunali, in raccordo e collaborazione con l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali.

L'analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali e alla dichiarazione sostitutiva .

Ai fini dell'analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, concorreranno i seguenti criteri preferenziali:

Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;

nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL18/2020; nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;

nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro;

nuclei familiari segnalati dall'ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito; nuclei familiari in carico ai servizi sociali sulla base dei bisogni rilevati nell'ambito dell'analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell'Assistente sociale di riferimento.

Il valore economico delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno settimanale di generi alimentari e prodotti di prima necessità partono da quaranta euro per i nuclei composti da una sola persona a centonovanta per le famiglie con sette o più persone.

Tutte le provvidenze saranno consegnate personalmente ai beneficiari da incaricati del Comune presso l'ufficio dei Servizi Sociali il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, previa firma dell'avvenuta consegna.

I quattro "buoni spesa"mensili sono utilizzabili con cadenza settimanale dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui all'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Il bando precisa che il buono spesa dà diritto all’acquisto prodotti alimentari e generi di prima necessità quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, butta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia;

prodotti per l’igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica;

prodotti per la pulizia della casa indispensabili;

deve essere speso esclusivamente presso il gestore individuato dai servizi sociali; non è cedibile, pertanto, deve risultare nominativo;

non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;

comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra

il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Il buono spesa non comprende tutto ciò che non è contemplato nel precedente comma ed in particolare alcolici (vino, birra e super alcolici vari), alimenti già pronti, dolciumi, bibite, arredi e corredi per la casa.

L'esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica e riconsegnerà al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari.

La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello e potrà essere consegnata presso l’ufficio Servizi Sociali (via Romita, 22) previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0324.46545, al fine di evitare assembramenti di persone.

La domanda potrà anche essere inviata a mezzo e-mail agli indirizzi servizi.sociali@comune.domodossola.vb.it oppure residenze.assistenziali@comune.domodossola.vb.it. unitamente a scansione del documento di identità in corso di validità del richiedente.

La valutazione delle domande, effettuata dall'Ufficio dei Servizi Sociali comunale, avverrà nei 15 giorni successivi alla presentazione della stessa. Il richiedente sarà contattato telefonicamente in merito all'esito dell'istanza.

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.