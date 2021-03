Arriva la banda larga. Il Comune di Ceppo Morelli aveva già autorizzato Open Fibre per lavori di manomissione del suolo pubblico comunale per realizzare le opere che porteranno allo sviluppo della rete in fibra ottica nel territorio comunale . Ora, l’amministrazione Consagra ha dato il consenso alla realizzazione degli interventi e all’utilizzo di infrastrutture di proprietà comunale per permettere il via ai lavori.